Xe buýt chạy quá tốc độ gây tai nạn, hơn 70 người thiệt mạng

Ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Herat, Afghanistan.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera đưa tin, phát ngôn viên chính quyền tỉnh, Ahmadullah Muttaqi, và cảnh sát địa phương ngày 19/8 cho biết, ít nhất 71 người, trong đó có 17 trẻ em, đã thiệt mạng ở miền tây Afghanistan sau khi chiếc xe buýt chở họ gặp tai nạn.

Khi đó, chiếc xe buýt chở người tị nạn mới bị trục xuất khỏi Iran đã bốc cháy sau khi va chạm với một chiếc xe tải và xe máy.

xe.png
Chiếc xe buýt bốc cháy sau khi va chạm. Ảnh: X.

Theo cảnh sát tỉnh Herat, vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe buýt chạy quá tốc độ và bất cẩn.

Quan chức tỉnh Mohammad Yousuf Saeedi cho biết thêm chiếc xe buýt chở những người Afghanistan vừa trở về từ Iran và đang trên đường đến thủ đô Kabul. Tất cả hành khách đã lên xe tại cửa khẩu biên giới Islam Qata.

Phần lớn người thiệt mạng đều ở trên xe buýt. Ngoài ra, hai người đi xe tải và hai người khác trên xe máy cũng thiệt mạng.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Afghanistan, một phần là do chất lượng đường sá, thiếu quy định cũng như tình trạng lái xe ẩu trên đường cao tốc.

Vụ tai nạn xảy ra một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tuyên bố rằng thêm 800.000 người sẽ phải rời khỏi đất nước này vào trước tháng 3 tới.

