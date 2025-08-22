Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò tại Gia Lai

Sáng 22/8 Công an xã Ia Phí (Gia Lai) cho biết, tại địa phương xảy ra vụ tai nạn khiến 18 con bò chết tại chỗ. Với số bò chết, các hộ dân nhận bồi thường 305 triệu đồng.

Khoảng 17h30 ngày 21/8, xe tải BKS 89C-057.XX chở theo máy đào lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ Ia Phí (Gia Lai) đi Ia Chim (Quảng Ngãi). Khi đến đoạn dốc đầu làng Óp, chiếc xe tải đã bất ngờ mất phanh, lao nhanh xuống dốc với tốc độ cao.

Chiếc xe tải đã bất ngờ mất thắng gây ra vụ tại nạn. Ảnh CTV

Hiện trường vụ tai nạn làm 18 con bò chết tại chỗ. Ảnh CTV

Vào thời điểm này, đàn bò của 3 hộ dân trong làng đang trên đường về nhà đã bị xe tải mất phanh tông trúng. Vụ tai nạn làm 18 con bò chết tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Phí đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, xử lý tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bò bị chết . Ảnh CTV

Sau khi bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất, chủ xe đã thỏa thuận đền bù cho người dân. Cụ thể, hộ ông R.C.R. có 11 con bò chết, nhận bồi thường 160 triệu đồng; hộ ông R.C.M. chết 6 con, được bồi thường 140 triệu đồng; hộ ông R.C.N. có 1 con bò nhỏ chết, nhận 5 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Phenh, lãnh đạo phòng Kinh tế xã Ia Phí cho biết, để giảm thiểu thiệt hại, đến khoảng 22h cùng ngày, toàn bộ số bò chết đã được các hộ dân bán hết.

>>> Mời bạn đọc xem video ghi lại cảnh xe tải mất thắng tông vào đàn bò: