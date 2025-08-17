Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe tải va chạm xe máy, 2 người thương vong ở Lâm Đồng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lê Hồng Phong, xã Đạ Huoai (Lâm Đồng), khiến 2 vợ chồng thương vong.

Hạo Nhiên

Khoảng 9h ngày 17/8, trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa phận thôn 11, xã Đạ Huoai (Lâm Đồng), xe tải ben mang BKS: 49C-332.06 do tài xế Trinh Quang Hạnh (55 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Huoai) điều khiển, lưu thông theo hướng ra Quốc lộ 20.

Khi đi đến một khúc cua khuất tầm nhìn, xe tải ben xảy ra va chạm với xe máy do ông P.Đ.K (45 tuổi) chở theo vợ là bà P.T.H (42 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ Huoai đang lưu thông theo chiều ngược lại.

a11.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Đường.

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng ông K. và bà H. bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông K. đã tử vong, còn bà H. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
#Tai nạn #giao thông #Công an Lâm Đồng #điều tra #tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn trên đèo Mang Yang, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Chiều 14/8, Đội CSGT số 3 (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đang có mặt để điều tiết giao thông tại hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe bị lật, 1 xe bị bốc cháy.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại Km 110+400 m trên QL 19, đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

t3.jpg
Vụ va chạm làm 2 xe đều lật về 1 phía, hàng hóa vương vãi ra đường, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người. Ảnh Duy Hải
Xem chi tiết

Xã hội

Gây tai nạn chết người, tài xế Lexus hơn 1 năm không trình báo

Khi biết thông tin phát hiện thi thể của cháu L tại hiện trường vụ tai nạn, do sợ hãi, tài xế Lexus đã không đến cơ quan Công an trình báo.

Tòa án nhân dân khu vực 12 – Hải Phòng vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Xuân Định (SN 1981 trú tại thôn Ngọc Tân, xã Đường An, thành phố Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Định 12 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố người bố ở Phú Thọ vì giao xe cho con gây tai nạn chết người

Nguyễn Minh Hiếu và bố là ông Nguyễn Văn Mạnh bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố do liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Ngày 9/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu, sinh ngày 21/11/2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự.

530249525-1081587324101820-3262584169206221961-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới