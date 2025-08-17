Xe tải va chạm xe máy, 2 người thương vong ở Lâm Đồng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lê Hồng Phong, xã Đạ Huoai (Lâm Đồng), khiến 2 vợ chồng thương vong.

Khoảng 9h ngày 17/8, trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa phận thôn 11, xã Đạ Huoai (Lâm Đồng), xe tải ben mang BKS: 49C-332.06 do tài xế Trinh Quang Hạnh (55 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Huoai) điều khiển, lưu thông theo hướng ra Quốc lộ 20.

Khi đi đến một khúc cua khuất tầm nhìn, xe tải ben xảy ra va chạm với xe máy do ông P.Đ.K (45 tuổi) chở theo vợ là bà P.T.H (42 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ Huoai đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Đường.

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng ông K. và bà H. bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông K. đã tử vong, còn bà H. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

