Xe hơi mất lái đâm vào đền thờ ở Thái Lan, ba người bị thương

Ba người bị thương sau khi một chiếc xe điện đâm vào chùa Quan Âm ở khu phố Tàu, Bangkok. Được biết, người lái xe lớn tuổi đã bất tỉnh khi đang lái xe.

Vụ việc xảy ra vào thứ Năm, ngày 1 tháng 10, khoảng 1 giờ 13 phút chiều giờ địa phương trên đường Yaowarat đông đúc thuộc quận Samphanthawong của thủ đô. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe điện sedan đã lao ra khỏi đường và chạy với tốc độ cao vào sân của đền Quan Âm, một phần của quần thể Thiên Pháp.

Video: Nikola Alexandrova / X

Ba người đi bộ bị thương trong vụ va chạm. Các nguồn tin địa phương cho biết những người đi bộ bị mắc kẹt dưới gầm xe, cần đến sự can thiệp khẩn cấp của đội cứu hộ để giải cứu họ. Một trong những người phụ nữ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và cả ba người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện. Theo các nhân chứng tại hiện trường, người lái xe 78 tuổi đột nhiên gặp vấn đề về sức khỏe, được chẩn đoán có thể là do huyết áp dẫn đến bất tỉnh.

Do đó, chiếc xe tăng tốc đột ngột và đâm vào những người đang đứng gần đền. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ tất cả các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Vụ va chạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất cho sân và phần đế của bệ đặt tượng Quan Âm. Theo kiểm tra ban đầu, di tích văn hóa - lịch sử này không bị hư hại quá nặng nề.