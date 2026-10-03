Tài xế taxi đột ngột bất tỉnh khiến 4 hành khách trên xe hoảng loạn

Một tài xế taxi 66 tuổi đột nhiên bất tỉnh khi đang lái xe, khiến chiếc taxi chạy không người lái khoảng nửa phút, làm bốn hành khách trên xe hoảng sợ.

Theo trang tin HK01 của Hồng Kông, vụ việc xảy ra vào giữa trưa ngày 28 tháng 9 (thứ Hai), khi chiếc taxi đang chở bốn hành khách và di chuyển trên đường Ching Cheung ở Cheung Sha Wan, Hồng Kông.

Video: Standard

Một đoạn video dài 53 giây ghi lại từ camera hành trình bên trong xe đang lan truyền trên mạng những ngày gần đây. Theo đoạn phim, trên xe có ba hành khách nữ và một hành khách nam, cùng với một tài xế 66 tuổi. Ban đầu, đầu và tay của tài xế đã gục xuống, nhưng các hành khách không nhận ra cho đến khi xe bắt đầu lắc lư, khiến họ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông ngồi ở ghế trước và một người phụ nữ ngồi giữa hàng ghế sau nhanh chóng tát vào mặt và tay người lái xe, nhưng người lái xe vẫn không phản ứng. Cả hai hành khách đều lộ rõ ​​vẻ hoảng sợ.

Trong khoảng nửa phút, khi chiếc taxi loạng choạng sang trái sang phải, "không người lái", bốn người trong xe liên tục va chạm vào nhau, rất nguy hiểm. Các hành khách cũng cố gắng điều khiển vô lăng và kéo phanh tay để dừng xe. Cuối cùng, chiếc taxi từ từ dừng lại, và các hành khách kêu cứu từ các phương tiện đi ngang qua.

Cảnh sát nhận được trình báo từ một nữ hành khách, cho biết chiếc taxi cô đang đi trên đường Ching Cheung gần trạm biến áp của Bệnh viện Lai Chi Kok thì tài xế đột nhiên bất tỉnh, khiến chiếc taxi mất kiểm soát và đâm vào rào chắn ven đường. Khi lực lượng cứu hộ đến, họ phát hiện tài xế 66 tuổi, họ Li, bất tỉnh, không có thương tích bên ngoài rõ rệt. Ông được đưa bằng xe cấp cứu đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Tính đến hôm nay, tình trạng của ông vẫn nguy kịch.

Sau đó, may mắn thay cả bốn hành khách đều không bị thương, và đã có sự sắp xếp để họ bắt một chiếc taxi khác và rời đi.