[GALLERY] Honda ra mắt ADV và Forza 350 bản Rồng giới hạn, hơn 158 triệu đồng

Bộ đôi Honda ADV350 và Forza 350 2026 đã có phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ loài Rồng Trung Quốc, với số lượng sản xuất giới hạn 1000 chiếc mỗi dòng.
Bộ đôi Honda ADV350 và Forza 350 2026 đã có phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ loài Rồng Trung Quốc, với số lượng sản xuất giới hạn 1000 chiếc mỗi dòng.
Mẫu xe SUV địa hình cỡ lớn Chery Jetour G700 2027 vừa chính thức ra mắt với cản trước mới, ngoại thất chỉnh sửa nhẹ và chạy hệ điều hành Huawei ADS 5.0.
Lực lượng Cảnh sát Dubai mới đây tiếp tục khẳng định độ chịu chơi khi bổ sung vào đội hình ôtô tuần tra một chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast đã qua nâng cấp.
BYD Seagull 2027 thuần điện sở hữu nội thất với ghế lái massage và màn hình cỡ lớn, xe được trang bị chức năng sạc siêu nhanh từ 10% lên 97% trong 9 phút.
Nước chưa rút, người dân TP HCM phải thức trắng đêm để dọn nhà, bơm nước, trong khi hàng loạt xe máy xếp hàng chờ sửa vì chết máy do ngâm nước.
Ngày thứ hai liên tiếp TP HCM mưa to gió lớn kèm sấm chớp rền trời. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và cây xanh ngã đổ đè người đi đường.
Sau Ấn Độ, Skoda Slavia 2027 giá rẻ sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam, cạnh tranh với Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Honda City.
Honda Prelude 2027 Limited Edition được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 6 và sẽ được đưa tới châu Âu vào mùa thu năm nay, kèm bản màu sơn đặc biệt tại Mỹ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026, Thiên Bình lợi thế trong công việc, Cự Giải hướng nhiều hơn về gia đình, các cung khác cần cân bằng cảm xúc và lý trí.
Sáng 1/10, cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh nghẹt thở khi hàng nghìn xe nối đuôi nhau hơn 5 km, nhiều tài xế “chôn chân” nhiều giờ giữa dòng phương tiện đặc kín.
Hyundai Tucson 2027 tiếp tục được bắt gặp tại Hàn Quốc với hai tùy chọn màu ngoại thất Xám Titan Dark Gray và Bạc Metallic Silver, nổi bật thiết kế vuông vức.
Mitsubishi Outlander PHEV tại Philippines, sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid mạnh 302 mã lực, dẫn động 4 bánh S-AWC cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay có nhiều điểm đáng chú ý. Tuổi Sửu, Tỵ đón tín hiệu tích cực, còn tuổi Mão cần đi chậm và chắc.
Cơn mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm chiều tối 30/9 khiến nước ngập lênh láng dốc cầu Rạch Chiếc. Hàng vạn phương tiện xếp hàng dài...lội nước.
Tập đoàn Volkswagen (VW) đã chính thức xác nhận mẫu SUV thuần điện mới với tên gọi ID. Tiguan sẽ thay thế hoàn toàn hai dòng xe ID.4 và ID.5 hiện tại.
Vừa ra lò từ dây chuyền sản xuất, Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng UAV phản lực lên 700%.
BMW 3 Series 2027 thế hệ thứ 8 được vừa nâng cấp mạnh về thiết kế, nội thất và công nghệ. Bản M350 xDrive mạnh 437 mã lực, tăng tốc 0-96km/h chỉ 3,9 giây.
Mẫu sedan thuần điện Hyundai Ioniq V đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá dao động từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (khoảng 384-489 triệu đồng).
Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình.
Khoảnh khắc Hòa Minzy vi vu trời Âu nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ ghi điểm bởi diện mạo rạng rỡ, nữ ca sĩ gây ấn tượng với phong cách trẻ trung.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.