Xe siêu sang Bentley Flying Spur 2020 "đối thủ" Mercedes-Maybach

Được phát triển lại từ đầu tới chân thay vì chỉ là một phiên bản cập nhật thêm của mẫu xe tiền nhiệm, Bentley Flying Spur 2020 hoàn toàn mới nhắm đến những người đang tìm kiếm một chiếc xe sang trọng và tinh tế hơn so với Audi A8 W12. Ở thế hệ thứ ba, Flying Spur có kích thước gia tăng một chút so với đời cũ, chiều dài tổng thể hiện tại là 5.304mm, chiều dài cơ sở 3.195mm (tăng 130mm), cung cấp cho hàng ghế sau không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Về thiết kế, sự sang trọng của Flying Spur được tăng cường nhờ có thêm những đường chạy nổi ngang hông, mang lại vóc dáng thể thao hơn, mạnh mẽ hơn cho xe. Và rõ ràng Flying Spur thế hệ mới cũng vay mượn khá nhiều chi tiết từ người anh em Continental GT (đã được tinh chỉnh để phù hợp hơn với chiếc sedan 4 cửa). Các trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý của Bentley Flying Spur hoàn toàn mới gồm có đèn pha LED ma trận và bộ vành 21 inch, ngoài ra, Mulliner cũng cung cấp tùy chọn mâm 22 inch và cửa sổ trời chỉnh điện cỡ lớn. Đặc biệt, lần đầu tiên trên Bentley Flying Spur tượng Bentley Flying B có thể thu gọn vào trong nắp ca-pô và có thể phát sáng như một phần của chuỗi đèn chào khi người lái đến gần xe. Cặp đèn pha hình tròn quen thuộc sẽ có thêm các điểm nhấn mạ crôm theo tiêu chuẩn, tạo hiệu ứng lấp lánh ngay cả khi không bật đèn. Để gợi nhắc về chiếc S1 Continental Flying Spur 1957, Bentley Flying Spur thế hệ mới còn sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng thanh dọc độc đáo. Theo hãng công bố, Flying Spur 2020 sẽ có 17 lựa chọn sơn và các hoàn thiện crôm sáng hay đen cho phần lưới tản nhiệt phụ nằm bên dưới. Bước vào bên trong cabin, nội thất Flying Spur 2020 có 15 tùy chọn tông màu da bọc khác nhau kết hợp họa tiết khâu hình kim cương 3D ở các cánh cửa - lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc ôtô thương mại. Một số tính năng nổi bật khác ở nội thất là các chi tiết ốp gỗ cao cấp tông nâu hoặc đen, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể ẩn sau táp-lô, hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn có thể nâng cấp lên loại 16 loa Bang & Olufsen hoặc 19 loa 2.200W Naim tích hợp bộ chuyển đổi âm bass trên ghế trước. Sức mạnh của Bentley Flying Spur mới đến từ động cơ tăng áp kép W12 6.0L cho công suất 626 mã lực và 900Nm mô-men xoắn tương tự như Bentayga Speed. Thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc sedan nặng 2.435 kg có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt 333 km/h. Bnetley Flying Spur 2020 được đánh giá là chiếc Flying Spur thể thao nhất từ trước đến nay bởi vì đây là lần đầu tiên một mẫu xe Bentley được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giúp giảm bán kính quay đầu ở tốc độ thấp, đồng thời chủ động điều chỉnh tỉ lệ phân bố tùy điều kiện xe vận hành. Nhờ phân bổ trọng lượng tốt hơn kết hợp hệ dẫn động AWD, Bentley Flying Spur hoàn toàn mới cung cấp những chuyến đi êm ái và mượt mà hơn đáng kể, xe có thể tăng 60% lượng khí cho lò xo khí nén của hệ thống treo. Ngoài ra, Flying Spur 2020 cũng được trang bị hệ thống phanh trước 420mm, lớn hơn so với đời cũ để phù hợp với sức mạnh mới của chiếc sedan siêu sang. Hãng xe sang Bentley cho biết sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho Flying Spur 2020 vào mùa thu năm nay, các đơn giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Giá bán Bentley Flying Spur 2020 vẫn chưa được tiết lộ. Video: Xe siêu sang Bentley Flying Spur 2020.

