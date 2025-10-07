Xe BMW bốc cháy trong hầm trung tâm thương mại ở TP HCM

Ô tô đậu bên trong hầm giữ xe 1 trung tâm thương mại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM bốc cháy khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy.

Khoảng 15h chiều 7/10, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại hầm giữ xe của trung tâm thương mại Takashimaya, nằm trong tòa nhà Saigon Centre (số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc phường Sài Gòn, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ một ô tô đang đậu tại tầng hầm 4 của bãi giữ xe.

Hiện trường vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TPHCM. Ảnh: Thanh Trần.

Khi sự cố xảy ra, nhiều người đang di chuyển hoặc lấy xe trong hầm bất ngờ hoảng hốt, vội vã tìm đường thoát thân. Cùng lúc, chuông báo cháy vang lên khắp tòa nhà, khiến hàng trăm người đang làm việc và mua sắm bên trong nháo nhác chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Các nhân viên trung tâm thương mại đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy. Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn cũng lập tức điều động xe chuyên dụng cùng lực lượng tới hiện trường.

Theo Ban quản lý tòa nhà Saigon Centre, đám cháy xuất phát từ chiếc ô tô tại tầng hầm B4. 15 nhân viên tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy và cát để khống chế ngọn lửa, dù gặp khó khăn do đám cháy xuất phát từ gầm xe.

Xe BMW trị giá hơn 2 tỷ đồng xảy ra cháy trong hầm trung tâm thương mại. Ảnh: H.C

Đội ngũ nhân viên tòa nhà cũng kịp thời sử dụng thiết bị kích nâng để di dời hai ô tô bên cạnh, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Phương tiện bị cháy là ô tô hiệu BMW có trị giá hơn 2 tỷ đồng vừa được bảo dưỡng. Ban quản lý tòa nhà Saigon Centre khẳng định lực lượng PCCC tại chỗ của tòa nhà đã thực hiện đúng quy trình, kịp thời cách ly và khống chế đám cháy trong 7 phút. Sau vụ cháy, chủ xe đã làm việc với đơn vị bảo hiểm, sử dụng các dữ liệu camera do Ban quản lý cung cấp để xác định nguyên nhân.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại.