Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe BMW bốc cháy trong hầm trung tâm thương mại ở TP HCM

Ô tô đậu bên trong hầm giữ xe 1 trung tâm thương mại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM bốc cháy khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Khoảng 15h chiều 7/10, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại hầm giữ xe của trung tâm thương mại Takashimaya, nằm trong tòa nhà Saigon Centre (số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc phường Sài Gòn, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ một ô tô đang đậu tại tầng hầm 4 của bãi giữ xe.

chay-xe.jpg
Hiện trường vụ cháy ô tô trong hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TPHCM. Ảnh: Thanh Trần.

Khi sự cố xảy ra, nhiều người đang di chuyển hoặc lấy xe trong hầm bất ngờ hoảng hốt, vội vã tìm đường thoát thân. Cùng lúc, chuông báo cháy vang lên khắp tòa nhà, khiến hàng trăm người đang làm việc và mua sắm bên trong nháo nhác chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Các nhân viên trung tâm thương mại đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy. Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn cũng lập tức điều động xe chuyên dụng cùng lực lượng tới hiện trường.

Theo Ban quản lý tòa nhà Saigon Centre, đám cháy xuất phát từ chiếc ô tô tại tầng hầm B4. 15 nhân viên tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy và cát để khống chế ngọn lửa, dù gặp khó khăn do đám cháy xuất phát từ gầm xe.

chay-xe-2.jpg
Xe BMW trị giá hơn 2 tỷ đồng xảy ra cháy trong hầm trung tâm thương mại. Ảnh: H.C

Đội ngũ nhân viên tòa nhà cũng kịp thời sử dụng thiết bị kích nâng để di dời hai ô tô bên cạnh, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Phương tiện bị cháy là ô tô hiệu BMW có trị giá hơn 2 tỷ đồng vừa được bảo dưỡng. Ban quản lý tòa nhà Saigon Centre khẳng định lực lượng PCCC tại chỗ của tòa nhà đã thực hiện đúng quy trình, kịp thời cách ly và khống chế đám cháy trong 7 phút. Sau vụ cháy, chủ xe đã làm việc với đơn vị bảo hiểm, sử dụng các dữ liệu camera do Ban quản lý cung cấp để xác định nguyên nhân.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/chay-o-to-trong-ham-giu-xe-trung-tam-thuong-mai-o-tphcm-2450172.html
#TPHCM #cháy xe #cháy xe trong hầm giữ xe trung tâm thương mại #hoả hoạn

Bài liên quan

Xe

Hơn 19.000 xe Nissan Leaf nguy cơ cháy nổ vì lỗi sạc nhanh

Nissan triệu hồi hơn 19.000 xe Leaf đời 2021-2022 do nguy cơ cháy nổ khi sạc nhanh Level 3. Hãng khuyến cáo chủ xe ngừng sạc DC chờ khắc phục lỗi pin quá nhiệt.

Video: Giới thiệu xe điện Nissan Leaf hoàn toàn mới.

Hãng xe Nhật Bản Nissan vừa phát lệnh triệu hồi 19.077 ôtô điện Leaf tại thị trường Mỹ do nguy cơ cháy nổ khi sử dụng bộ sạc nhanh DC (Level 3). Các xe trong diện ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn 2021 - 2022.

Xem chi tiết

Xã hội

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng bệnh viện

Ô tô con bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Chiều ngày 5/10, vào khoảng 16h30, một chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 37A-100.xx bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

bna-0anh-pv1.jpg
Hiện trường vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, 30 hành khách may mắn thoát nạn.

Ngày 4/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra một vụ cháy xe khách.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, tại Km58+500 (địa phận xã Nam Cam Ranh) tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, xe khách biển số 18B-023.XX bất ngờ bốc cháy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới