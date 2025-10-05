Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng bệnh viện

Ô tô con bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Chiều ngày 5/10, vào khoảng 16h30, một chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 37A-100.xx bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hiện trường vụ cháy.

Theo những người chứng kiến, ngọn lửa được phát hiện bốc lên từ khoang đầu xe. Lúc xảy ra sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi chủ các xe đỗ gần đó đến di chuyển phương tiện tránh cháy lan.

Một số người dân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần trước của chiếc xe.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ