Xã hội

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng bệnh viện

Ô tô con bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thanh Hà

Chiều ngày 5/10, vào khoảng 16h30, một chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 37A-100.xx bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi giữ xe trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

bna-0anh-pv1.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo những người chứng kiến, ngọn lửa được phát hiện bốc lên từ khoang đầu xe. Lúc xảy ra sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi chủ các xe đỗ gần đó đến di chuyển phương tiện tránh cháy lan.

Một số người dân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần trước của chiếc xe.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Bài liên quan

Xã hội

Cháy dữ dội tại cao ốc trung tâm TP Đà Nẵng, khói đen bao trùm cả khu phố

Một đám cháy lớn bùng phát tại dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, TP Đà Nẵng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu phố.

Khoảng 10h sáng 4/10, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), khiến hàng trăm công nhân và người dân khu vực hốt hoảng.

Theo một số nhân chứng, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực tầng trệt của công trình đang thi công. Sau vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội, lan nhanh ra các tầng phía trên. Chỉ trong ít phút, cột khói đen khổng lồ đã bao trùm cả khu vực, có thể nhìn thấy từ cách xa hàng kilômét.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, 30 hành khách may mắn thoát nạn.

Ngày 4/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra một vụ cháy xe khách.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, tại Km58+500 (địa phận xã Nam Cam Ranh) tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, xe khách biển số 18B-023.XX bất ngờ bốc cháy.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy dữ dội tại xưởng gỗ ở Lâm Đồng, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng

Vụ cháy xảy ra tối 1/10 tại xã Đam Rông 1, đến nửa đêm mới cơ bản được khống chế, nhiều tài sản và gỗ thành phẩm bị thiêu rụi.

Sáng 2/10, lãnh đạo xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế thành công vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

z7071845122165-9b1c2522a36ad6f5ce3cd7c51315acd1.jpg
Hiện trường vụ cháy.
Xem chi tiết

