Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, xe giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, 30 hành khách may mắn thoát nạn.

Ngày 4/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra một vụ cháy xe khách.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, tại Km58+500 (địa phận xã Nam Cam Ranh) tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, xe khách biển số 18B-023.XX bất ngờ bốc cháy.

Xe khách bị cháy rụi hoàn toàn.

Lúc này, xe đang trên hành trình từ tỉnh Ninh Bình đi tỉnh An Giang, do ông Nguyễn Văn T. (49 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Trên xe có khoảng 30 hành khách đã kịp thời thoát nạn khi thấy khói lửa bốc lên.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ, điều tiết giao thông.

Đến 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

