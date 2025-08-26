Xây dựng Việt Trung trúng thầu tại Cần Thơ: Năng lực thật và những mối quan hệ "quen mặt"

Vừa trúng gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng tại Cần Thơ, năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung tiếp tục được chú ý. Phân tích dữ liệu cho thấy một bức tranh đa chiều về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong năm 2025.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường GTNT tuyến Lấp Vò - Bắc Đuông (cặp Sông Xáng Thốt Nốt). Theo đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung đã vượt qua hai đối thủ để trúng thầu. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có quy mô "siêu nhỏ" liên tiếp giành được các gói thầu giá trị lớn, đặc biệt khi có sự xuất hiện của các đơn vị tư vấn "quen mặt", đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Màn đấu giá và chiến thắng nhờ giảm giá sâu

Theo Quyết định số 20/QĐ-BQLDA ký ngày 23/08/2025 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) , Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung (MST: 6300184503) đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" .

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 6.716.383.607 đồng , thuộc dự án Nâng cấp đường GTNT tuyến Lấp Vò - Bắc Đuông (cặp Sông Xáng Thốt Nốt) , sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước .

Biên bản mở thầu ngày 05/07/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu, bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung: Giá dự thầu 6.703.523.154 đồng, đề xuất giảm giá 13,2%, giá sau giảm còn 5.818.658.097 đồng .

2. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI: Giá dự thầu 5.927.765.870 đồng, không giảm giá .

3. Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân: Giá dự thầu 6.607.932.953 đồng, đề xuất giảm giá 9,95%, giá sau giảm còn 5.950.443.624 đồng .

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 36/BCĐG-NCL ngày 15/07/2025 của bên mời thầu - Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long - cho thấy, Công ty Tiến Quân đã bị loại vì "Không đáp ứng yêu cầu về Năng lực kỹ thuật" . Lý do cụ thể là nhà thầu này đã không thực hiện việc làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu .

Với việc đưa ra mức giá thấp nhất sau khi giảm giá, Công ty Việt Trung đã được xếp hạng thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.818.658.097 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 897 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 13,36%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm tốt, chủ yếu đến từ việc nhà thầu chủ động giảm giá sâu.

Chân dung nhà thầu Xây dựng Việt Trung: Quy mô " nhỏ", lịch sử đấu thầu "không nhỏ"

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung , có địa chỉ tại Số 503/59 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước, Cần Thơ , do ông Huỳnh Thế Trung làm Giám đốc . Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 4/2012 và được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ .

Mặc dù quy mô khiêm tốn, lịch sử hoạt động trên thị trường đấu thầu của Việt Trung lại khá ấn tượng. Dữ liệu thống kê cho thấy, công ty đã tham gia 80 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 50 gói và 1 gói chưa có kết quả . Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên tới 85.537.768.652 đồng . Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 32.095.696.868 đồng .

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Việt Trung là 90,41% , tức tỷ lệ tiết kiệm trung bình chưa đến 10%. Địa bàn hoạt động chủ yếu của nhà thầu này là tại Cần Thơ (tham gia 46 gói thầu) , cho thấy yếu tố "sân nhà" rất rõ nét.

Năm 2025 và những mối quan hệ "quen thuộc"

Phân tích sâu hơn về hoạt động của Xây dựng Việt Trung trong năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý. Tính đến cuối tháng 8/2025, nhà thầu này đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, trượt 10 gói . Điều đáng nói là các chiến thắng của Việt Trung thường tập trung ở những bên mời thầu rất cụ thể.

Nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long - đơn vị mời thầu gói thầu vừa nêu. Dữ liệu cho thấy, trong năm 2025, toàn bộ 3 gói thầu do công ty này mời thầu đều ghi danh Công ty Việt Trung là đơn vị trúng thầu, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% . Cụ thể:

1. Gói thầu "Thi công xây dựng" (dự án Lấp Vò - Bắc Đuông), trúng thầu tháng 8/2025 với giá 5.818.658.097 đồng .

2. Gói thầu "Thi công xây dựng" khác, trúng thầu tháng 8/2025 với giá 5.595.635.727 đồng (vai trò liên danh chính) .

3. Gói thầu "Thi công xây dựng", trúng thầu tháng 7/2024 với giá 9.211.597.471 đồng (vai trò liên danh phụ) .

Bên cạnh đó, Xây dựng Việt Trung cũng có lịch sử đấu thầu dày đặc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A. Nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu tại đây và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ thắng 90% . Tổng giá trị trúng thầu tại chủ đầu tư này là 23.493.690.421 đồng . Sự lặp lại của các cặp "nhà thầu - bên mời thầu/chủ đầu tư" với tần suất cao là một "dấu hiệu đáng chú ý" trong hoạt động đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh là yếu tố cốt lõi

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong đó, vai trò của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là cực kỳ quan trọng, phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, không tạo ra lợi thế hay rào cản cho bất kỳ nhà thầu nào."

Theo ông Vũ Bảo Thông, chuyên gia về đấu thầu, các quy định mới trong Luật Đấu thầu cũng hướng tới việc siết chặt quản lý, tăng cường công khai thông tin để giám sát chéo. "Khi dữ liệu cho thấy một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một bên mời thầu cụ thể là một chỉ dấu để các chủ đầu tư cần rà soát lại quy trình. Cần làm rõ liệu hồ sơ mời thầu có các tiêu chí quá đặc thù, hay quá trình đánh giá có thực sự công tâm hay không, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh," ông Thông phân tích.