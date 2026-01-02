Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công nghệ Liên Phát trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ tại Đồng Tháp: Tiết kiệm ngân sách chưa đầy 1% [Kỳ 1]

Gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp vừa ghi nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,96%, tương đương khoảng 31 triệu đồng cho gói thầu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/10/2025, ông Lê Quang Khôi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 243/QĐ-SKH&CN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị tường lửa đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 của Trung tâm tích hợp dữ liệu.

1.png
Ảnh minh họa

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát (địa chỉ tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM). Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 3.239.640.000 đồng. Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu với giá 3.208.520.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 31,1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ~0,96%.

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy gói thầu này được thực hiện theo Quy trình số 02 (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ). Tại biên bản mở thầu ngày 23/09/2025, có 02 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi. Theo quy trình đánh giá, do Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát có giá dự thầu thấp nhất nên được mời vào đối chiếu tài liệu và đánh giá hồ sơ, trong khi đó Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi xếp hạng 2 với giá chào 3.236.605.200 đồng đã không được đánh giá các bước tiếp theo.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công. Việc một gói thầu quy mô tiền tỷ nhưng chỉ tiết kiệm chưa đầy 1% thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng Quy trình 02 giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu nhưng vô hình trung có thể làm giảm cơ hội so sánh sâu về năng lực kỹ thuật giữa các nhà thầu nếu bước chào giá đã quá sát sao và tiệm cận giá dự toán.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Mối lương duyên" giữa Công ty Công nghệ Liên Phát và Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn

#Liên Phát #gói thầu #Đồng Tháp #tiết kiệm #khoa học công nghệ

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng [Kỳ 1]

Dự thầu một mình và trúng thầu sát nút giá dự toán, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn mặt đường bờ kênh Chính Tây: Bờ trái K24+383÷K25+255; bờ phải K23+942÷K25+255. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa (địa chỉ tại 118 Nguyễn Trọng Cát, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Tân Ninh, Tây Ninh).

qd.jpg
Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Long Vũ trúng gói thầu hạ tầng công nghệ thông tin tại ĐH Khoa học Sức khỏe

Sau khi vượt qua đối thủ tại vòng mở thầu, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Vũ đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu chuyển đổi số trị giá hơn 3,6 tỷ đồng tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Dấu ấn chuyển đổi số tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG-HCM), đơn vị thành viên được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giáo dục. Trong kế hoạch này, gói thầu "Mua sắm thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số" được xem là bước đi then chốt.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu bảo trì đường tại BQLDA khu vực huyện Củ Chi: Đối thủ trượt vì... nộp nhầm hồ sơ [Kỳ 1]

Tại gói thầu xây lắp hơn 4,9 tỷ đồng ở huyện Củ Chi, một kịch bản hy hữu đã xảy ra khi nhà thầu đối thủ bị loại do đính kèm hồ sơ kỹ thuật của một dự án hoàn toàn khác.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA Củ Chi) Lê Hoàng Hải đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP với giá trúng 4.856.123.737 đồng.

qd-2106.jpg
Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.