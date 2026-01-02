Công nghệ Liên Phát trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ tại Đồng Tháp: Tiết kiệm ngân sách chưa đầy 1% [Kỳ 1]

Gói thầu mua sắm thiết bị tường lửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp vừa ghi nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,96%, tương đương khoảng 31 triệu đồng cho gói thầu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/10/2025, ông Lê Quang Khôi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 243/QĐ-SKH&CN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị tường lửa đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 của Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Ảnh minh họa

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát (địa chỉ tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM). Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 3.239.640.000 đồng. Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát trúng thầu với giá 3.208.520.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 31,1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ~0,96%.

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy gói thầu này được thực hiện theo Quy trình số 02 (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ). Tại biên bản mở thầu ngày 23/09/2025, có 02 nhà thầu tham dự gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi. Theo quy trình đánh giá, do Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát có giá dự thầu thấp nhất nên được mời vào đối chiếu tài liệu và đánh giá hồ sơ, trong khi đó Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi xếp hạng 2 với giá chào 3.236.605.200 đồng đã không được đánh giá các bước tiếp theo.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công. Việc một gói thầu quy mô tiền tỷ nhưng chỉ tiết kiệm chưa đầy 1% thường đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng Quy trình 02 giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu nhưng vô hình trung có thể làm giảm cơ hội so sánh sâu về năng lực kỹ thuật giữa các nhà thầu nếu bước chào giá đã quá sát sao và tiệm cận giá dự toán.

