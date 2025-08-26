Vũ Nam trúng 6 gói xây lắp do Minh Nhân Lê mời thầu, tiết kiệm “nhỏ giọt”

Cả 6 gói thầu của công ty Vũ Nam trúng tại Ban QLDA Tân Hưng đều do công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê mời thầu.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh: Tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) có địa chỉ tại xã Tân Hưng, Tây Ninh là nhà thầu quen mặt tại Long An (cũ).

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã trúng 35/51 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng (Ban QLDA Tân Hưng), theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 5/2025, Công ty Vũ Nam đã trúng 18 gói thầu xây lắp do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, có tới 6 gói xây lắp tại Ban QLDA Tân Hưng do công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê mời thầu chỉ một mình/một liên danh Công ty Vũ Nam tham gia và giành chiến thắng.

Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu này chỉ đạt mức cực kỳ thấp, từ 0,08% đến 0,23%. Con số này đặt ra một câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự của quy trình đấu thầu, khi giá trúng thầu gần như bằng với giá gói thầu ban đầu.

Một số gói thầu tiêu biểu:

Gói thầu thuộc dự án Xử lý chống thấm và sơn lại Trụ sở HĐND&UBND huyện có giá 3.092.417.000 đồng, liên danh Công ty TNHH Quang Hồng - Vũ Nam trúng thầu với giá 3.090.000.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,08%).

Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án cụm dân cư trung tâm xã Hưng Điền có giá 6.612.577.000 đồng, liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh trúng thầu với giá 6.600.000.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,19%). Theo báo cáo đánh giá do Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê – ông Trần Minh Cuộc làm tổ trưởng: liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh đáp ứng yêu cầu E-HSMT, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật. Đây cũng là liên danh duy nhất tham gia và trúng thầu.

Phó Giám đốc Ban QLDA Tân Hưng - ông Lê Minh Tầm đã ký Quyết định phê duyệt liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh trúng thầu với giá 6.600.000.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Trường TH Vĩnh Đại có giá 1.879.464.000 đồng, liên danh Công ty TNHH 6G và Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam trúng với giá 1.862.400.000 đồng (Tỷ lệ tiết kiệm 0,91%);

Gói thầu Trường TH Vĩnh Thạnh có giá 3.307.786.000 đồng, Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam trúng thầu với giá 3.300.156.159 đồng (Tỷ lệ tiết kiệm 0,23%);

Gói thầu xây lắp: Cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu (Giai đoạn 1) thuộc dự án Cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu (Giai đoạn I) với giá dự toán 7.094.199.000 đồng, liên danh Công ty Vũ Nam – Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá 7.081.771.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,175%)…

Việc bên mời thầu Công ty Minh Nhân Lê và nhà thầu Vũ Nam có mối quan hệ liên kết và trúng thầu liên tiếp tại Ban QLDA Tân Hưng như vậy có thể là một vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng về tính cạnh tranh thực sự của quy trình đấu thầu.