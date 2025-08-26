Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Vũ Nam trúng 6 gói xây lắp do Minh Nhân Lê mời thầu, tiết kiệm “nhỏ giọt”

Cả 6 gói thầu của công ty Vũ Nam trúng tại Ban QLDA Tân Hưng đều do công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê mời thầu.

Lam Thy

Dấu hỏi về tính cạnh tranh: Tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) có địa chỉ tại xã Tân Hưng, Tây Ninh là nhà thầu quen mặt tại Long An (cũ).

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã trúng 35/51 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng (Ban QLDA Tân Hưng), theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 5/2025, Công ty Vũ Nam đã trúng 18 gói thầu xây lắp do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, có tới 6 gói xây lắp tại Ban QLDA Tân Hưng do công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê mời thầu chỉ một mình/một liên danh Công ty Vũ Nam tham gia và giành chiến thắng.

Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu này chỉ đạt mức cực kỳ thấp, từ 0,08% đến 0,23%. Con số này đặt ra một câu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự của quy trình đấu thầu, khi giá trúng thầu gần như bằng với giá gói thầu ban đầu.

Một số gói thầu tiêu biểu:

Gói thầu thuộc dự án Xử lý chống thấm và sơn lại Trụ sở HĐND&UBND huyện có giá 3.092.417.000 đồng, liên danh Công ty TNHH Quang Hồng - Vũ Nam trúng thầu với giá 3.090.000.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,08%).

234.jpg
Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án cụm dân cư trung tâm xã Hưng Điền có giá 6.612.577.000 đồng, liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh trúng thầu với giá 6.600.000.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,19%). Theo báo cáo đánh giá do Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê – ông Trần Minh Cuộc làm tổ trưởng: liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh đáp ứng yêu cầu E-HSMT, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật. Đây cũng là liên danh duy nhất tham gia và trúng thầu.

18.jpg
19.jpg
Phó Giám đốc Ban QLDA Tân Hưng - ông Lê Minh Tầm đã ký Quyết định phê duyệt liên danh Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam và Công ty TNHH MTV Ngọc Vịnh trúng thầu với giá 6.600.000.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Trường TH Vĩnh Đại có giá 1.879.464.000 đồng, liên danh Công ty TNHH 6G và Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam trúng với giá 1.862.400.000 đồng (Tỷ lệ tiết kiệm 0,91%);

Gói thầu Trường TH Vĩnh Thạnh có giá 3.307.786.000 đồng, Công ty TNHH ĐT - XD Vũ Nam trúng thầu với giá 3.300.156.159 đồng (Tỷ lệ tiết kiệm 0,23%);

Gói thầu xây lắp: Cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu (Giai đoạn 1) thuộc dự án Cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu (Giai đoạn I) với giá dự toán 7.094.199.000 đồng, liên danh Công ty Vũ Nam – Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá 7.081.771.000 đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,175%)…

Việc bên mời thầu Công ty Minh Nhân Lê và nhà thầu Vũ Nam có mối quan hệ liên kết và trúng thầu liên tiếp tại Ban QLDA Tân Hưng như vậy có thể là một vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng về tính cạnh tranh thực sự của quy trình đấu thầu.

#công ty Vũ Nam #Ban QLDA Tân Hưng #công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê #minh nhân lê #long an

Bài liên quan

Bạn đọc

Chân dung công ty Vũ Nam và những dự án công tại Long An

Với 35/51 gói thầu xây lắp, Công ty Vũ Nam nhanh chóng nổi lên như một "tay chơi" đầy tiềm lực trên thị trường đấu thầu công, đặc biệt tại khu vực Long An (cũ).

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) đã tham gia 51 gói thầu và trúng đến 35 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng lên tới gần 70%. Tổng giá trị các gói thầu công ty đã trúng lên tới hơn 104 tỷ đồng, đặt ra một dấu hỏi lớn: đâu là bí quyết để một công ty địa phương duy trì được tỷ lệ thắng thầu cao kỷ lục; liệu khả năng tài chính của họ có thực sự đủ mạnh để thực hiện những dự án có giá trị lớn như vậy?

Công ty Vũ Nam có địa chỉ tại xã Tân Hưng (Tây Ninh) với tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh lên tới 104.665.541.360 đồng. Điều đáng chú ý, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ chiếm 26.494.486.000 đồng, trong khi giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tới 78.171.055.360 đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

2 tháng “ôm” 5 gói thầu, Công ty Vũ Nam năng lực ra sao?

Từ tháng 4 - 5, Ban QLDA huyện Tân Hưng (Long An) đã phê duyệt cho Công ty Vũ Nam trúng 5 gói xây lắp (2 gói chỉ định thầu).

Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam (Công ty Vũ Nam) có địa chỉ số 8, đường Hồng Sến, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An); được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/09/2016.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 49 gói thầu, trúng 33 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 96,72 tỷ đồng (trên 1,47 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 26,49 tỷ đồng (trên 1,47 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 70,22 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Dấu hỏi lớn từ những gói thầu nạo vét kênh chỉ có một hồ sơ dự thầu

Tại huyện Châu Thành, Long An (cũ), nhiều dự án nạo vét kênh chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng. Liệu đây là sự ngẫu nhiên hay có một câu chuyện phía sau?

Trong bối cảnh công cuộc đấu thầu công khai, minh bạch ngày càng được đề cao, sự xuất hiện của những nhà thầu "độc mã" liên tục thắng lớn đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Tại huyện Châu Thành, Long An, nơi Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hiệp Hưng Phát (công ty Hiệp Hưng Phát) thường trúng các gói thầu nạo vét kênh (một mình tham gia và trúng) đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.