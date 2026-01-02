Hà Nội

Nghi án gian lận hồ sơ tại An Giang: Loại nhà thầu giá thấp vì ‘tài liệu giả’, ngân sách thiệt hại hơn 400 triệu đồng? [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị trường học ở An Giang, một liên danh nhà thầu đã bị loại vì nghi vấn cắt ghép tài liệu kỹ thuật của hãng ASUS. Hệ quả là ngân sách nhà nước phải chi thêm hơn 414 triệu đồng để chọn đơn vị xếp hạng sau.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một sự việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về tính trung thực trong đấu thầu vừa được ghi nhận tại dự án Trường trung học phổ thông Vĩnh Bình do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm Chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong) đã tham dự với giá dự thầu là 3.660.473.728 đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự, hứa hẹn mang lại hiệu quả tiết kiệm cao cho ngân sách.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), Tổ chuyên gia đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong tài liệu kỹ thuật mà nhà thầu này cung cấp. Tài liệu gây tranh cãi là “Bảng xác nhận thông số kỹ thuật Máy vi tính xách tay (Laptop)” được cho là do Công ty TNHH Công nghệ ASUS (Việt Nam) xác nhận. Qua thẩm định chuyên môn, Tổ chuyên gia nghi vấn file PDF này bị cắt ghép, chỉnh sửa, không phải là tài liệu gốc hoặc bản sao y hợp lệ từ hãng sản xuất.

Trước nghi vấn này, phía nhà thầu đã có văn bản giải trình vào ngày 02/12/2025, cho rằng đây là “sơ suất của nhân sự hành chính đối tác” trong quá trình gửi tài liệu thông qua ứng dụng Zalo. Tuy nhiên, lý do này đã không được Bên mời thầu chấp nhận. Hành vi kê khai không trung thực hồ sơ dự thầu là điều cấm kỵ trong hoạt động đấu thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hệ quả kinh tế của sự việc là rất rõ ràng. Sau khi Liên danh Tuấn Kiệt bị loại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ (nhà thầu xếp hạng sau) đã được lựa chọn trúng thầu với giá 4.075.184.000 đồng. Như vậy, để sở hữu cùng một danh mục thiết bị, ngân sách Nhà nước đã phải chi trả thêm một khoản chênh lệch lên tới 414.710.272 đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: “Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hành vi gian lận, bao gồm việc trình bày sai, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác, là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu cơ quan chức năng kết luận đây là hành vi cố ý, nhà thầu không chỉ bị loại mà còn đối mặt với chế tài cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 đến 5 năm theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP”.

Chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông cũng nhấn mạnh: “Sự việc tại An Giang là bài học đắt giá. Dù tiết kiệm ngân sách là mục tiêu quan trọng, nhưng không thể đánh đổi bằng việc chấp nhận những hồ sơ thiếu trung thực. Trách nhiệm của Chủ đầu tư là phải xử lý nghiêm minh để răn đe”.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Gói thầu tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu: Hàng loạt đối thủ “ngã ngựa” vì lỗi sơ đẳng

