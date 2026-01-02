Hà Nội

Bạn đọc

Đấu thầu minh bạch và hiệu quả kinh tế: Bài toán từ trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp [Kỳ 5]

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình ấn tượng trên 27% của nhà thầu Tự động hóa ViNa không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách nhà nước, mà còn khẳng định vai trò của trách nhiệm giải trình trong hoạt động mua sắm công.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là nâng cao hiệu quả kinh tế. Tính hiệu quả này thường được đo lường qua tỷ lệ tiết kiệm, tức chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán được duyệt. Ở phương diện này, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa đã để lại những con số thống kê đầy ấn tượng.

Dữ liệu thực tế cho thấy, tại các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng tuyển, tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt mức trên 27%. Đây là một con số rất tích cực, cho thấy sự cạnh tranh sòng phẳng và nỗ lực tối ưu chi phí của nhà thầu để giành quyền thực hiện dự án. Việc nhà thầu chấp nhận đấu thầu với giá rất thấp nhưng vẫn cam kết hàng hóa chính hãng là một minh chứng cho năng lực quản trị và nguồn cung ứng chuyên nghiệp của họ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, để đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao mà vẫn đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp này đã áp dụng chiến lược tập trung nguồn lực để giảm thiểu chi phí trung gian. Thay vì chào thầu dàn trải, việc am hiểu sâu sắc về các dòng thiết bị nhiệt điện đã giúp Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa đưa ra mức giá "sát" nhất với thực tế thị trường.

Điển hình như gói thầu "Cung cấp banh cao su bình ngưng và chổi nhựa vệ sinh ống condenser" tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ năm 2025, doanh nghiệp đã trúng thầu với mức giá tiết kiệm đáng kể, góp phần giảm gánh nặng chi phí vận hành cho chủ đầu tư. Hay tại Nhiệt điện Thái Bình, gói thầu "Cung cấp vật tư đo lường phục vụ sửa chữa đột xuất" cũng ghi nhận kết quả trúng thầu thuyết phục với mức tiết kiệm cao so với dự toán.

Tuy nhiên, câu hỏi về tính thực chất luôn được đặt ra: Liệu giá thấp có đi đôi với hàng kém chất lượng? Thực tế đấu thầu đã ghi nhận không ít nhà thầu chào giá thấp bằng mọi giá để rồi cấp hàng trôi nổi, hàng giả. Nhưng qua nghiên cứu hồ sơ chứng từ nhập khẩu và phản hồi thực tế tại các dự án mà Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa thực hiện, nhà thầu này luôn đảm bảo sự minh bạch tối đa trong trách nhiệm giải trình. Hàng hóa khi về đến công trình luôn đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng chính hãng và bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu chính ngạch đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo các tổ máy của các nhà máy điện như Phú Mỹ, Nhơn Trạch luôn hoạt động với hiệu suất tối ưu.

screen-shot-2026-01-01-at-083556.png

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá nhà thầu không chỉ dựa vào giá thấp nhất mà còn phải xem xét uy tín và năng lực thực hiện hợp đồng. Những nhà thầu như Tự động hóa Vi Na, với tỷ lệ tiết kiệm cao nhưng vẫn minh bạch hóa được nguồn gốc hàng hóa chính hãng, cần được khuyến khích để tạo ra môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng 'vàng thau lẫn lộn' gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước"..

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của chủ đầu tư: "Các chủ đầu tư cần đảm bảo tổ chức đấu thầu đúng luật, minh bạch và quan trọng là khâu kiểm soát chất lượng đầu vào phải thực sự nghiêm túc. Chỉ khi đó, những nhà thầu có năng lực thật, làm ăn thật mới có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành năng lượng quốc gia".

Vệt bài về chân dung nhà thầu Tự động hóa ViNa một lần nữa khẳng định, trong dòng chảy của đầu tư công, chỉ những giá trị thực và năng lực thực chất mới có thể tồn tại bền vững. Những doanh nghiệp kiên trì với tôn chỉ "chất lượng đi đôi với hiệu quả kinh tế" như Tự động hóa ViNa không chỉ giúp tối ưu hóa từng đồng ngân sách, mà còn là nhân tố quan trọng xây dựng niềm tin của cộng đồng vào sự công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.

Bài liên quan

Bạn đọc

Tự động hóa Vina trúng gói thầu 4,5 tỷ tại Nhơn Trạch 2: Gói thứ 7 liên tiếp [Kỳ 1]

Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng tại ĐLDK Nhơn Trạch 2. Đây là gói thầu thứ 7 nhà thầu này trúng tại NT2 từ năm 2023.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina, một đối tác đã ghi nhận tần suất trúng thầu ấn tượng tại chủ đầu tư này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 13/01/2025, ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, đã ký Quyết định số 25/QĐ-CPNT2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm vật tư dự phòng đợt 1 năm 2024".

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tự động hóa Vina trúng 7 gói thầu liên tiếp tại Nhơn Trạch 2 trị giá 12,3 tỷ đồng [Kỳ 2]

Từ tháng 8/2023 đến tháng 01/2025, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina đã liên tiếp được phê duyệt trúng 7 gói thầu cung cấp vật tư tại ĐLDK Nhơn Trạch 2.

Trước khi trúng gói thầu 4,53 tỷ đồng vào đầu năm 2025 (đã đề cập ở Kỳ 1), Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina đã có một giai đoạn "thắng lớn" tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Chỉ trong vòng 17 tháng, nhà thầu này đã trúng 7 gói thầu liên tiếp với tổng giá trị hơn 12,3 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu đấu thầu giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 01/2025 cho thấy một tần suất trúng thầu đáng chú ý của Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina (Tự động hóa Vina - MSDN: 0302706779) tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã "hệ sinh thái" của Công ty Tự Động Hóa Vina tại các chủ đầu tư ngành điện GENCO 3 [Kỳ 3]

Dữ liệu cho thấy, Tự động hóa Vina có quan hệ đấu thầu với 43 bên mời thầu, tập trung chủ yếu tại các đơn vị ngành điện, đặc biệt là các công ty thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vinakhông chỉ giới hạn ở Nhơn Trạch 2. Doanh nghiệp này đã xây dựng một "hệ sinh thái" rộng lớn, tập trung chủ yếu vào các đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3), nơi họ chiếm lĩnh phần lớn giá trị trúng thầu của mình. Đồng thời, dữ liệu cũng hé lộ sự xuất hiện lặp lại của một nhóm các "đối thủ quen thuộc".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bản đồ hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vina (Tự động hóa Vina - MSDN: 0302706779) trải rộng khắp các đơn vị phát điện lớn.

Xem chi tiết

