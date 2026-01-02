Đấu thầu minh bạch và hiệu quả kinh tế: Bài toán từ trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp [Kỳ 5]

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình ấn tượng trên 27% của nhà thầu Tự động hóa ViNa không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách nhà nước, mà còn khẳng định vai trò của trách nhiệm giải trình trong hoạt động mua sắm công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là nâng cao hiệu quả kinh tế. Tính hiệu quả này thường được đo lường qua tỷ lệ tiết kiệm, tức chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán được duyệt. Ở phương diện này, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa đã để lại những con số thống kê đầy ấn tượng.

Dữ liệu thực tế cho thấy, tại các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng tuyển, tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt mức trên 27%. Đây là một con số rất tích cực, cho thấy sự cạnh tranh sòng phẳng và nỗ lực tối ưu chi phí của nhà thầu để giành quyền thực hiện dự án. Việc nhà thầu chấp nhận đấu thầu với giá rất thấp nhưng vẫn cam kết hàng hóa chính hãng là một minh chứng cho năng lực quản trị và nguồn cung ứng chuyên nghiệp của họ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, để đạt được tỷ lệ tiết kiệm cao mà vẫn đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp này đã áp dụng chiến lược tập trung nguồn lực để giảm thiểu chi phí trung gian. Thay vì chào thầu dàn trải, việc am hiểu sâu sắc về các dòng thiết bị nhiệt điện đã giúp Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa đưa ra mức giá "sát" nhất với thực tế thị trường.

Điển hình như gói thầu "Cung cấp banh cao su bình ngưng và chổi nhựa vệ sinh ống condenser" tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ năm 2025, doanh nghiệp đã trúng thầu với mức giá tiết kiệm đáng kể, góp phần giảm gánh nặng chi phí vận hành cho chủ đầu tư. Hay tại Nhiệt điện Thái Bình, gói thầu "Cung cấp vật tư đo lường phục vụ sửa chữa đột xuất" cũng ghi nhận kết quả trúng thầu thuyết phục với mức tiết kiệm cao so với dự toán.

Tuy nhiên, câu hỏi về tính thực chất luôn được đặt ra: Liệu giá thấp có đi đôi với hàng kém chất lượng? Thực tế đấu thầu đã ghi nhận không ít nhà thầu chào giá thấp bằng mọi giá để rồi cấp hàng trôi nổi, hàng giả. Nhưng qua nghiên cứu hồ sơ chứng từ nhập khẩu và phản hồi thực tế tại các dự án mà Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa thực hiện, nhà thầu này luôn đảm bảo sự minh bạch tối đa trong trách nhiệm giải trình. Hàng hóa khi về đến công trình luôn đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng chính hãng và bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu chính ngạch đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo các tổ máy của các nhà máy điện như Phú Mỹ, Nhơn Trạch luôn hoạt động với hiệu suất tối ưu.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá nhà thầu không chỉ dựa vào giá thấp nhất mà còn phải xem xét uy tín và năng lực thực hiện hợp đồng. Những nhà thầu như Tự động hóa Vi Na, với tỷ lệ tiết kiệm cao nhưng vẫn minh bạch hóa được nguồn gốc hàng hóa chính hãng, cần được khuyến khích để tạo ra môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng 'vàng thau lẫn lộn' gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước"..

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của chủ đầu tư: "Các chủ đầu tư cần đảm bảo tổ chức đấu thầu đúng luật, minh bạch và quan trọng là khâu kiểm soát chất lượng đầu vào phải thực sự nghiêm túc. Chỉ khi đó, những nhà thầu có năng lực thật, làm ăn thật mới có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành năng lượng quốc gia".

Vệt bài về chân dung nhà thầu Tự động hóa ViNa một lần nữa khẳng định, trong dòng chảy của đầu tư công, chỉ những giá trị thực và năng lực thực chất mới có thể tồn tại bền vững. Những doanh nghiệp kiên trì với tôn chỉ "chất lượng đi đôi với hiệu quả kinh tế" như Tự động hóa ViNa không chỉ giúp tối ưu hóa từng đồng ngân sách, mà còn là nhân tố quan trọng xây dựng niềm tin của cộng đồng vào sự công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.