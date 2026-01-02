Công ty Quốc Hưng trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ tại Trường tiểu học Cái Khế 1

Vượt qua 10 đối thủ nặng ký với mức giá giảm sâu hơn 22%, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng đã chính thức được chọn thi công cải tạo Trường tiểu học Cái Khế 1.

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Cái Khế 1 (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) có tổng mức đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp chính được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2025.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán gói thầu là 4.082.481.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, có tới 11 nhà thầu tham dự, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt về giá.

Kết quả, ngày 15/12/2025, ông Trần Hoàng Toàn – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Kiều đã ký Quyết định số 146/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng trúng thầu với giá 3.159.701.000 đồng. Như vậy, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 922 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới 22,6%.

Quyết định số 146/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc rượt đuổi sát sao về giá

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 121/BCĐG-HĐT của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng, Công ty Quốc Hưng được xếp hạng thứ nhất nhờ mức giá thấp nhất.

Đáng chú ý, danh sách các nhà thầu xếp hạng sau cho thấy sự bám đuổi quyết liệt. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Cát xếp hạng 2 với giá 3,167 tỷ đồng (chỉ chênh lệch khoảng 8 triệu đồng so với đơn vị trúng thầu). Công ty TNHH Quang Minh xếp hạng 3 với giá 3,169 tỷ đồng. Nhiều nhà thầu khác như Liên danh Cái Khế 1 (giảm giá 19%) hay Liên danh Hưng Vĩnh Lộc – Hưng Gia Phúc (giảm giá 21%) cũng đưa ra mức giảm sâu nhưng vẫn không vượt qua được con số của Công ty Quốc Hưng.

Hồ sơ dự thầu của Công ty Quốc Hưng được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo quy trình 01 – Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Nhà thầu cam kết thực hiện gói thầu trong 120 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Hoạt động đấu thầu trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động đầy biến động nhưng cũng nhiều thành quả của Công ty Quốc Hưng. Tính đến cuối tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu, ghi nhận 3 gói thầu trúng thầu với tổng giá trị trúng thầu cá nhân và liên danh đạt mức đáng kể.

Bên cạnh gói thầu tại Trường tiểu học Cái Khế 1, doanh nghiệp này còn trúng thầu tại Ban QLDA Vĩnh Thạnh với giá trị 19,041 tỷ đồng (vai trò liên danh phụ) vào tháng 11/2025 và một gói xây lắp khác tại Ban QLDA Ninh Kiều trị giá 2,109 tỷ đồng vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, đơn vị này cũng ghi nhận 7 gói thầu trượt trong năm, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường xây lắp TP Cần Thơ.

