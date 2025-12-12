Xây dựng Thành Công trúng 3 gói thầu hơn 23 tỷ đồng trong 2 ngày tại Sawaco

Chỉ trong hai ngày 26 và 27/11/2025, Công ty Xây dựng Thành Công liên tiếp được công bố trúng 3 gói thầu xây lắp tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đặt ra dấu hỏi về năng lực triển khai đồng bộ.

Những ngày cuối tháng 11/2025, hoạt động đấu thầu tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một nhà thầu quen thuộc. Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong vòng 24 giờ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Xây dựng Thành Công (Công ty Thành Công) đã được công bố trúng thầu liên tiếp 3 gói thầu lớn.

Cú "hat-trick" hơn 23 tỷ đồng trong 2 ngày

Cụ thể, vào lúc 13:13 ngày 27/11/2025, Công ty Thành Công được công bố trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng" do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mời thầu, với giá trúng thầu là 8.707.324.500 đồng.

Trước đó chưa đầy một ngày, vào lúc 21:00 ngày 26/11/2025, doanh nghiệp này cũng được xướng tên trúng gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình" (cũng của chủ đầu tư trên) với giá trúng thầu 7.011.445.350 đồng.

Cũng trong buổi tối ngày 26/11/2025 (lúc 20:49), một gói thầu khác là "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình" trị giá 7.535.919.300 đồng tiếp tục thuộc về Công ty Thành Công.

Như vậy, chỉ tính riêng trong hai ngày 26 và 27/11/2025, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tại Sawaco đã lên tới hơn 23,2 tỷ đồng. Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp có tính chất tương tự nhau, tại cùng một thời điểm và cùng một chủ đầu tư là niềm vui lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ về bài toán quản trị.

Dư luận đặt câu hỏi về việc Công ty Thành Công sẽ phân bổ nguồn lực ra sao để thực hiện cùng lúc 3 dự án này? Liệu đội ngũ nhân sự chủ chốt, chỉ huy trưởng công trình và các máy móc thiết bị chuyên dụng có bị chồng chéo, hay doanh nghiệp phải huy động nguồn lực bổ sung để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công đúng như cam kết trong hồ sơ dự thầu?

Chân dung nhà thầu "nhỏ" nhưng có võ

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Xây dựng Thành Công được thành lập ngày 26/03/2019, có mã số doanh nghiệp 0315583732. Trụ sở công ty sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đặt tại số nhà 9, ấp Trung Đông 2, xã Đông Thạnh, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Minh Nhựt, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, dù được xếp loại là quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhưng hồ sơ năng lực của Công ty Thành Công lại rất đáng nể. Tính đến đầu tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia 58 gói thầu, trong đó trúng 45 gói, trượt 12 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 142,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Thành Công. Thống kê sơ bộ cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng tới 8 gói, chỉ trượt 1 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 ước tính khoảng hơn 44 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các gói thầu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Dấu ấn đậm nét tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy mối quan hệ hợp tác đặc biệt khăng khít giữa Công ty Thành Công và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

Trong tổng số 58 gói thầu đã tham gia, có tới 34 gói thầu Công ty Thành Công tham gia tại bên mời thầu này. Kết quả, nhà thầu đã trúng 26 gói, chỉ trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này lên tới hơn 132,6 tỷ đồng, chiếm phần lớn doanh thu từ hoạt động đấu thầu của công ty. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây đạt khoảng 93,87%, một mức tiết kiệm không quá cao nhưng cho thấy sự ổn định trong chiến lược giá của nhà thầu.

Ngoài ra, Công ty Thành Công cũng là gương mặt quen thuộc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với 9 lần trúng thầu trên tổng số 11 lần tham dự.

Những đối thủ "ưa thích"

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu cao, một điểm đáng lưu ý trong hoạt động đấu thầu của Công ty Thành Công là sự xuất hiện của những đối thủ "luôn thua".

Điển hình là mối quan hệ cạnh tranh với Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Phan Lê. Dữ liệu cho thấy hai nhà thầu này đã từng "chạm trán" nhau trong 6 gói thầu. Kết quả là Công ty Thành Công toàn thắng cả 6 lần, trong khi Công ty Phan Lê ngậm ngùi nhận phần thua ở tất cả các gói thầu này.

Tương tự, khi đối đầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đan Vĩ trong 9 gói thầu, Công ty Thành Công cũng chiếm ưu thế áp đảo khi thắng 6 gói, trong khi đối thủ chỉ thắng 2 gói.

Việc một số nhà thầu liên tục tham gia và liên tục trượt thầu trước một đối thủ cố định là hiện tượng thường thấy trong đấu thầu, nhưng cũng là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm giám sát. Điều này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh thực sự, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với năng lực đã được chứng minh qua hàng loạt gói thầu trúng trước đó, hy vọng Công ty Thành Công sẽ thực hiện tốt các gói thầu vừa trúng vào cuối tháng 11/2025. Tuy nhiên, việc giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và nhân sự thực tế tại công trường so với hồ sơ dự thầu là trách nhiệm quan trọng của chủ đầu tư - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, để đảm bảo mỗi đồng vốn bỏ ra đều mang lại hiệu quả thiết thực.