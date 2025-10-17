Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ bé trai 8 tuổi bị người lớn đánh trong khu vui chơi ở Hà Nội

Trong lúc chơi, con trai 8 tuổi của chị H. vô tình ném bóng nhựa trúng một bé khác. Ngay sau đó, bố của bé kia đã tiến tới tát mạnh vào mặt con chị.

Gia Đạt

Tối 16/10, một vụ việc gây bức xúc dư luận đã xảy ra tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội), ngay đối diện trụ sở Công an phường Ngọc Thụy cũ.

capture-2085.png
Hình ảnh người đàn ông tát bé trai 8 tuổi được cắt từ clip.

Chị Lã Thị Thái H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề) cho biết: Khoảng 20h54 ngày 16/10, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai. “Hành động đó khiến tôi thực sự sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực”, chị H. chia sẻ.

Gia đình chị H. cho biết đã có clip ghi lại toàn bộ sự việc và mong muốn được liên hệ trực tiếp với phụ huynh liên quan để giải quyết trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và vì các con. “Tôi tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con được dạy dỗ bằng yêu thương, không phải bằng bạo lực”, chị H. bày tỏ.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má, còn việc tai có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10. Tuy nhiên, đến nay người đàn ông đánh cháu vẫn chưa liên hệ xin lỗi hay làm việc với gia đình.

Trưa 17/10, chị H. đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và các thông tin liên quan. Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: ĐTHĐT.
