Xác minh vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người sau va chạm giao thông ở Lâm Đồng

Sau va chạm giao thông, 2 nhóm người lao vào ẩu đả giữa Quốc lộ 28 (Lâm Đồng), khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ ẩu đả giữa hai nhóm người sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Đinh Trang Thượng.

Trước đó, chiều 11/10, anh V.T.C (xã Di Linh) điều khiển ô tô 48A-301... lưu thông theo hướng từ Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) về xã Đinh Trang Thượng thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải 29B-632... (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Sau va chạm giao thông, 2 nhóm người lao vào ẩu đả giữa Quốc lộ 28.

Sau cú va chạm, tài xế xe bán tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển.

Cho rằng tài xế xe bán tải “bỏ chạy”, anh C lái xe đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện để giải quyết. Khi hai bên gặp nhau, giữa anh C và nhóm người trên xe bán tải xảy ra cãi vã, sau đó lao vào ẩu đả ngay giữa quốc lộ.

Được biết, trong lúc xô xát anh C. bị nhóm người kia đánh chấn thương vùng mặt và bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.

