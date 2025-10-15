Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh xử lý ô tô lấn làn ngược chiều

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý việc tài xế xe ô tô lấn làn ngược chiều gây nguy hiểm.

Khánh Hoài

Sáng 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã xác minh thông tin một phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông được lan truyền trên mạng xã hội Facebook gây bức xúc dư luận.

Theo kết quả xác minh, lúc 7h3 ngày 13/10/2025, tại Km 62+700 tuyến đường tỉnh 295, thuộc địa phận xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh), anh Văn H.D (sinh năm 1987, trú tại thôn Khúc Bánh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 98A-723.46 đã có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, lấn sang làn xe đối diện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an xã Xuân Cẩm tiếp tục phối hợp, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

cats.jpg
Nam tài xế điều khiển xe ô tô đi lấn làn ngược chiều, sau đó xuống xe tranh cãi gay gắt với tài xế xe đang đi đúng làn đường.

Theo Công an Bắc Ninh, hành vi đi sang làn ngược chiều rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do phương tiện đối đầu trực tiếp với xe đi đúng làn đường. Với lỗi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô nêu trên vượt đoàn xe, lấn sang phần đường đối diện khiến hai phương tiện đối đầu nhau nhưng chưa xảy ra va chạm.

Hai lái xe tranh cãi gay gắt, không tiếp tục di chuyển, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông, nhất là thời điểm đó là đầu giờ sáng, đường có đông xe qua lại.

