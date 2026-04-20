Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xây dựng Nguyên Hùng và những gói thầu "siêu tiết kiệm" tại tỉnh Khánh Hòa [Kỳ 1]

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng ghi nhận nhiều gói thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng tại các địa bàn "ruột", đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đầu tư công .

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15, hoạt động của các nhà thầu địa phương đang được soi chiếu kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế. Một trong những doanh nghiệp sở hữu bảng thành tích đấu thầu "đáng nể" tại khu vực này là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng (Mã số thuế: 4200646729).

Lịch sử đấu thầu "bách chiến bách thắng"

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng có trụ sở tại số 35 Lê Hồng Phong, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, do ông Huỳnh Tấn Thành làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kể từ khi thành lập vào năm 2006, doanh nghiệp này đã tham gia 71 gói thầu, trúng tới 45 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt mức hơn 165 tỷ đồng.

Trong số này, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm ưu thế với hơn 119 tỷ đồng. Điều đáng nói là sự hiện diện của nhà thầu này tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa với hàng chục gói thầu tham gia. Phân tích sâu vào dữ liệu, PV nhận thấy có những địa bàn mà Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng dường như "không có đối thủ".

Điển hình tại UBND xã Khánh Phú, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu và kết quả là trúng cả 10 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối. Tương tự, tại UBND xã Cầu Bà, doanh nghiệp của ông Huỳnh Tấn Thành cũng trúng thầu toàn bộ 5/5 gói thầu đã tham dự. Tại Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, nhà thầu này thắng tới 6/7 gói thầu, củng cố vị thế vững chắc tại địa phương.

Nghịch lý giá trúng thầu: Ngân sách tiết kiệm 0 đồng

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu cao, một vấn đề khiến giới chuyên môn đặc biệt quan tâm chính là hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách Nhà nước. Theo Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu cốt lõi là lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, tại nhiều gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng thực hiện, khái niệm "tiết kiệm" dường như chỉ mang tính hình thức.

Dữ liệu cho thấy, tại 10 gói thầu trúng thầu tại UBND xã Khánh Phú, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán luôn đạt mức 100%. Điều này đồng nghĩa với việc giá bỏ thầu của doanh nghiệp bằng sát nút giá dự toán mà chủ đầu tư đưa ra, khiến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách địa phương gần như bằng 0. Tại UBND xã Cầu Bà, kịch bản tương tự lặp lại khi cả 5 gói thầu trúng thầu cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán là 100% .

Ngay cả khi tính trung bình trên toàn bộ lịch sử đấu thầu được khảo sát, tỷ lệ giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán vẫn neo ở mức rất cao 94,92%. Trong hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% đã được coi là thấp; do đó, với những chuỗi gói thầu có mức tiết kiệm bằng 0, dư luận hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn về tính thực chất và cạnh tranh của các cuộc thầu này.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Mục đích của việc tổ chức đấu thầu là để tìm ra phương án tối ưu về kỹ thuật và kinh tế. Khi một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0 tại cùng một địa phương, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra tính minh bạch trong quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, nhằm ngăn chặn tình trạng cài cắm các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác."

Năng lực gánh vác các dự án hạ tầng

Mặc dù sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thi công hạ tầng kỹ thuật, giám sát công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhưng việc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng đồng thời triển khai hàng loạt dự án xây lắp trên diện rộng là vấn đề cần lưu ý. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hàng trăm tỷ đồng cho thấy khối lượng công việc nhà thầu này đảm nhiệm là rất lớn.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Đối với các gói thầu xây lắp hạ tầng địa phương, việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp với khối lượng công việc lớn đòi hỏi chủ đầu tư phải kiểm tra rất kỹ tính khả thi về máy móc, thiết bị và giải pháp kỹ thuật. Tránh tình trạng nhà thầu không đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình như cam kết."

Thực tế ghi nhận, trong số 116 nhà thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyên Hùng từng đối đầu, doanh nghiệp này chỉ thắng 8 gói và để thua tới 26 gói trong các cuộc đấu trực tiếp. Điều này cho thấy khi tham gia các cuộc thầu có tính cạnh tranh cao hơn, "vận may" của nhà thầu này không còn rực rỡ như tại các địa bàn truyền thống.

Những diễn biến mới nhất tại xã Trung Khánh Vĩnh, đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập, đang tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của nhà thầu Nguyên Hùng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2:] Xã Trung Khánh Vĩnh: Loạt gói thầu "gọi tên" Công ty Xây dựng Nguyên Hùng

Quy định về tính cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Nhằm đảm bảo hoạt động đấu thầu diễn ra công bằng và minh bạch, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định cụ thể của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15:

1. Bảo đảm cạnh tranh (Điều 6): Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu để tránh tình trạng xung đột lợi ích.

2. Công khai thông tin (Điều 8): Các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 16): Nghiêm cấm các hành vi thông thầu, dàn xếp để một nhà thầu nhất định trúng thầu hoặc hành vi cản trở các nhà thầu khác tham gia.

4. Trách nhiệm giải trình: Khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách của gói thầu quá thấp, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về việc giá trúng thầu đã thực sự sát với giá thị trường và đảm bảo hiệu quả đầu tư công.

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu kè chống sạt lở tại xã Nam Khánh Vĩnh: Cuộc đối đầu giữa "ông lớn" và liên danh giá rẻ

Dự án xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận sự chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu tham dự.

Ngày 06/04/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang. Gói thầu có giá dự toán là 13.808.725.000 đồng, thực hiện theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với sự tham gia của hai nhà thầu.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá đầy kịch tính. Liên danh kè thôn Bầu Sang (do Công ty Cổ phần Thành Tựu đứng đầu) đã gây bất ngờ khi chào mức giá 11.088.032.470 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19%. Trong khi đó, đối trọng là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 đưa ra giá dự thầu 14.283.583.782 đồng và áp dụng giảm giá 5,26%, đưa giá sau giảm về mức 13.532.267.275 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Gói thầu đường SNO.11 và "kịch bản" khiến đối thủ bị loại [Kỳ 1]

Gói thầu xây dựng đường SNO.11 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại xã Tân Hòa (Tây Ninh) vừa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã "ngã ngựa" ngay từ bước hồ sơ pháp lý vì một thiếu sót trong thư bảo lãnh dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng giao thông tại các đơn vị hành chính mới của tỉnh Tây Ninh đang được đầu tư mạnh mẽ sau khi thực hiện sắp xếp địa giới từ ngày 01/07/2025. Trong đó, dự án đường SNO.11 là một trong những công trình trọng điểm tại xã Tân Hòa, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ xã Tân Hòa cũ và xã Suối Ngô.

Ngày 24/03/2026, bà Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký Quyết định số 305/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường SNO.11. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến (địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh) là đơn vị trúng thầu với giá 6.206.205.655 đồng. So với giá gói thầu là 6.556.122.571 đồng, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,3%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

"Bí mật" đằng sau doanh nghiệp 25 nhân sự trúng thầu hàng trăm tỷ đồng [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt vẫn vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để thâu tóm các gói thầu kỹ thuật cao, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực tế và tính cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một thực tế thú vị về Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu tự công bố, đơn vị này chỉ có khoảng 25 nhân viên. Tuy nhiên, khối lượng công việc và số lượng gói thầu trúng thầu lại vô cùng lớn (129/158 gói thầu). Tính trung bình, mỗi nhân sự của công ty đang "gánh" trên vai hàng tỷ đồng giá trị trúng thầu mỗi năm.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị đo lường xăng dầu, một ngành đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình bảo trì nghiêm ngặt, quy mô nhân sự 25 người được giới chuyên môn đánh giá là khá khiêm tốn so với khối lượng gói thầu trúng thầu dày đặc trên phạm vi toàn quốc. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này trải dài từ TP HCM (53 gói), Đà Nẵng (24 gói), Hải Phòng (23 gói), Hà Nội (22 gói) cho đến Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".