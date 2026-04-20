Gói thầu kè chống sạt lở tại xã Nam Khánh Vĩnh: Cuộc đối đầu giữa "ông lớn" và liên danh giá rẻ

Dự án xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận sự chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu tham dự.

Hải Anh

Ngày 06/04/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang. Gói thầu có giá dự toán là 13.808.725.000 đồng, thực hiện theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với sự tham gia của hai nhà thầu.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá đầy kịch tính. Liên danh kè thôn Bầu Sang (do Công ty Cổ phần Thành Tựu đứng đầu) đã gây bất ngờ khi chào mức giá 11.088.032.470 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19%. Trong khi đó, đối trọng là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 đưa ra giá dự thầu 14.283.583.782 đồng và áp dụng giảm giá 5,26%, đưa giá sau giảm về mức 13.532.267.275 đồng.

Việc chênh lệch giữa hai hồ sơ dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng đặt ra bài toán khó cho chủ đầu tư trong công tác xét thầu. Dưới góc nhìn chuyên gia đấu thầu Đào Giang, mức giá thấp của liên danh nhà thầu Thành Tựu là một tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh, nhưng cũng đòi hỏi đơn vị mời thầu phải xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của hồ sơ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình kè đặc thù.

Xét về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 được đánh giá là một "ông lớn" tại địa phương với lịch sử tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng tới 67 gói. Doanh nghiệp này sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng kỹ thuật đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trái lại, Công ty Cổ phần Thành Tựu có quy mô tham gia thầu khiêm tốn hơn với 11 gói thầu và mới chỉ ghi nhận 2 gói trúng thầu. Tuy nhiên, việc tham gia dưới hình thức liên danh cho phép đơn vị này cộng hưởng năng lực từ các thành viên khác để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quá trình xét thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, Điều 1 của Quyết định số 393/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã nhấn mạnh tính tuân thủ pháp luật trong tổ chức thực hiện. Trách nhiệm giải trình của UBND xã Nam Khánh Vĩnh trong việc đánh giá năng lực nhà thầu và tính hợp lý của giá dự thầu là yếu tố then chốt để công trình kè thôn Bầu Sang đạt chất lượng cao nhất, bảo vệ an toàn cho khu dân cư.

Gói thầu dự kiến thi công trong 250 ngày bằng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu. Kết quả cuối cùng sẽ là lời giải cho việc liệu kinh nghiệm dày dặn của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 hay lợi thế về giá của Liên danh kè thôn Bầu Sang sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua xây lắp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án này.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XÉT THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Theo quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu tại Việt Nam, công tác xét chọn nhà thầu cho các dự án đầu tư công như Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt sau:

  • Về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu: Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu và các tài liệu làm rõ để bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
  • Về xử lý tình huống giá dự thầu thấp: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp bất thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ tính khả thi của mức giá đó.
  • Về trách nhiệm giải trình: UBND xã Nam Khánh Vĩnh với vai trò là chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan trong việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu. Mọi quyết định phê duyệt phải dựa trên báo cáo thẩm định năng lực thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
  • Về công khai thông tin: Toàn bộ quá trình từ thông báo mời thầu (IB2600117720-00) đến kết quả mở thầu và lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải đầy đủ, đúng thời hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Về loại hợp đồng: Đối với gói thầu này, loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói. Theo đó, giá hợp đồng sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện đối với các nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng.
#Quy trình đấu thầu công khai #Chênh lệch giá dự thầu #Năng lực nhà thầu và cạnh tranh #Tuân thủ luật đấu thầu Việt Nam #Trách nhiệm giải trình chủ đầu tư #Ảnh hưởng giá đến chất lượng công trình

Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ: Xuất hiện giá dự thầu thấp bất thường

Gói thầu thiết bị phân tích tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ ghi nhận mức tiết kiệm lên tới 32%, dấy lên câu hỏi về khả năng thực hiện và chất lượng hàng hóa.

Ngày 27/02/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận việc hoàn thành mở thầu gói thầu "Thiết bị phân tích hàm lượng nước theo phương pháp ASTM E203" (Mã TBMT: IB2600058999). Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm chi thường xuyên do Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ làm chủ đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TKĐV ngày 03/02/2026 do ông Trần Lê Thọ, Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ phê duyệt, gói thầu có giá dự toán là 870.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

Tây Ninh: Gói thầu đường SNO.11 và "kịch bản" khiến đối thủ bị loại [Kỳ 1]

Gói thầu xây dựng đường SNO.11 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng tại xã Tân Hòa (Tây Ninh) vừa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất đã "ngã ngựa" ngay từ bước hồ sơ pháp lý vì một thiếu sót trong thư bảo lãnh dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng giao thông tại các đơn vị hành chính mới của tỉnh Tây Ninh đang được đầu tư mạnh mẽ sau khi thực hiện sắp xếp địa giới từ ngày 01/07/2025. Trong đó, dự án đường SNO.11 là một trong những công trình trọng điểm tại xã Tân Hòa, đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ xã Tân Hòa cũ và xã Suối Ngô.

Ngày 24/03/2026, bà Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký Quyết định số 305/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường SNO.11. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến (địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh) là đơn vị trúng thầu với giá 6.206.205.655 đồng. So với giá gói thầu là 6.556.122.571 đồng, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,3%.

"Bí mật" đằng sau doanh nghiệp 25 nhân sự trúng thầu hàng trăm tỷ đồng [Kỳ 3]

Dù quy mô nhân sự khiêm tốn, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt vẫn vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để thâu tóm các gói thầu kỹ thuật cao, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực tế và tính cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một thực tế thú vị về Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu tự công bố, đơn vị này chỉ có khoảng 25 nhân viên. Tuy nhiên, khối lượng công việc và số lượng gói thầu trúng thầu lại vô cùng lớn (129/158 gói thầu). Tính trung bình, mỗi nhân sự của công ty đang "gánh" trên vai hàng tỷ đồng giá trị trúng thầu mỗi năm.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị đo lường xăng dầu, một ngành đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình bảo trì nghiêm ngặt, quy mô nhân sự 25 người được giới chuyên môn đánh giá là khá khiêm tốn so với khối lượng gói thầu trúng thầu dày đặc trên phạm vi toàn quốc. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp này trải dài từ TP HCM (53 gói), Đà Nẵng (24 gói), Hải Phòng (23 gói), Hà Nội (22 gói) cho đến Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu 'siêu tiết kiệm' tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.