Gói thầu kè chống sạt lở tại xã Nam Khánh Vĩnh: Cuộc đối đầu giữa "ông lớn" và liên danh giá rẻ

Dự án xây lắp hơn 13 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận sự chênh lệch giá dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu tham dự.

Ngày 06/04/2026, UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Bầu Sang. Gói thầu có giá dự toán là 13.808.725.000 đồng, thực hiện theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với sự tham gia của hai nhà thầu.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá đầy kịch tính. Liên danh kè thôn Bầu Sang (do Công ty Cổ phần Thành Tựu đứng đầu) đã gây bất ngờ khi chào mức giá 11.088.032.470 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 2,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 19%. Trong khi đó, đối trọng là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 đưa ra giá dự thầu 14.283.583.782 đồng và áp dụng giảm giá 5,26%, đưa giá sau giảm về mức 13.532.267.275 đồng.

Biên bản mở thầu

Việc chênh lệch giữa hai hồ sơ dự thầu lên tới hơn 2,4 tỷ đồng đặt ra bài toán khó cho chủ đầu tư trong công tác xét thầu. Dưới góc nhìn chuyên gia đấu thầu Đào Giang, mức giá thấp của liên danh nhà thầu Thành Tựu là một tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh, nhưng cũng đòi hỏi đơn vị mời thầu phải xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của hồ sơ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình kè đặc thù.

Xét về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 được đánh giá là một "ông lớn" tại địa phương với lịch sử tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng tới 67 gói. Doanh nghiệp này sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng kỹ thuật đến nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trái lại, Công ty Cổ phần Thành Tựu có quy mô tham gia thầu khiêm tốn hơn với 11 gói thầu và mới chỉ ghi nhận 2 gói trúng thầu. Tuy nhiên, việc tham gia dưới hình thức liên danh cho phép đơn vị này cộng hưởng năng lực từ các thành viên khác để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quá trình xét thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, Điều 1 của Quyết định số 393/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã nhấn mạnh tính tuân thủ pháp luật trong tổ chức thực hiện. Trách nhiệm giải trình của UBND xã Nam Khánh Vĩnh trong việc đánh giá năng lực nhà thầu và tính hợp lý của giá dự thầu là yếu tố then chốt để công trình kè thôn Bầu Sang đạt chất lượng cao nhất, bảo vệ an toàn cho khu dân cư.

Gói thầu dự kiến thi công trong 250 ngày bằng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu. Kết quả cuối cùng sẽ là lời giải cho việc liệu kinh nghiệm dày dặn của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 hay lợi thế về giá của Liên danh kè thôn Bầu Sang sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua xây lắp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án này.