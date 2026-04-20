Cần Thơ: Vì sao gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm tiết kiệm thấp?

Phòng Kinh tế xã Lương Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 tại gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông nhằm phục vụ mục đích giáo dục và dân sinh tại địa bàn xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những chuyển động mới. Một trong những dự án đáng chú ý là công trình: Đường Nam kênh Long Mỹ II (đoạn vào trường THPT Lương Tâm).



Ngày 02/04/2026, ông Lê Điền Em – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Theo kế hoạch, dự án bao gồm 5 gói thầu thành phần với tổng giá trị hơn 1,84 tỷ đồng. Trong đó, "Gói thầu: Thi công xây dựng" là gói thầu có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt là 1.719.127.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" từ nguồn ngân sách địa phương.

Chỉ 07 ngày sau khi kế hoạch được phê duyệt, ngày 09/04/2026, ông Trần Ngọc Thanh Thòn – Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký Quyết định số 91/QĐ-KT để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 (địa chỉ tại Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, TP Cần Thơ).

Giá trúng thầu được công bố là 1.684.745.000 đồng. So với giá dự toán ban đầu, con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình thương thảo đạt khoảng 34.382.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày kể từ ngày ký kết.

Quyết định số 91/QĐ-KT

Nhà thầu có xác suất trúng thầu 100%

Việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 liên tiếp giành được các gói thầu tại khu vực TP Cần Thơ khiến dư luận quan tâm về năng lực thực tế của doanh nghiệp này. Dữ liệu từ hệ thống phân tích đấu thầu cho thấy một con số khá ấn tượng: Nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, đạt xác suất thắng thầu tuyệt đối 100%.

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 có mã số thuế là 6300356262, do ông Võ Minh Hạt làm đại diện pháp luật và giữ chức vụ Giám đốc. Tính đến tháng 04/2026, tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt hơn 4,1 tỷ đồng với vai trò độc lập. Một đặc điểm chung trong lịch sử dự thầu của doanh nghiệp này là tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 0,83% so với giá dự toán.

Trước khi được chỉ định thầu tại xã Lương Tâm, nhà thầu 477 từng là đối tác quen thuộc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Mỹ 1 (tỉnh Hậu Giang). Tại đơn vị này, doanh nghiệp đã trúng 4 gói thầu xây lắp liên tiếp với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 100%, nghĩa là không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách thông qua đấu thầu cạnh tranh. Các gói thầu tiêu biểu bao gồm:

Gói thầu thi công xây dựng trị giá 869.563.000 đồng (phê duyệt ngày 16/12/2024).

Gói thầu thi công xây dựng trị giá 800.511.000 đồng (phê duyệt ngày 22/04/2025).

Gói thầu thi công xây dựng trị giá 498.137.000 đồng (phê duyệt ngày 24/04/2025).

Gói thầu thi công xây dựng trị giá 269.013.000 đồng (phê duyệt ngày 23/05/2025).

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong đầu tư công

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định rằng, hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là công cụ giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình có tính chất cấp thiết hoặc gói thầu trong hạn mức. Tuy nhiên, tinh thần xuyên suốt của Nghị định 214/2025/NĐ-CP vẫn là ưu tiên tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

"Khi một nhà thầu có lịch sử trúng thầu 100% và các gói thầu đều có tỷ lệ giảm giá tượng trưng, cơ quan quản lý cần thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ quy trình thẩm định giá và lập dự toán. Việc tiết kiệm 2% ở một gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm là một con số cần được xem xét thấu đáo để đảm bảo trách nhiệm giải trình", Luật sư Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, dự án "Đường Nam kênh Long Mỹ II" tại xã Lương Tâm không chỉ có gói xây lắp mà còn bao gồm các gói thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án và bảo hiểm công trình. Tổng giá trị các gói thầu này chiếm tỷ trọng nhất định trong tổng mức đầu tư. Việc lựa chọn đồng bộ các đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu đòi hỏi năng lực giám sát của Phòng Kinh tế xã Lương Tâm phải thực sự sát sao.

Trong Quyết định phê duyệt số 91/QĐ-KT, ông Trần Ngọc Thanh Thòn đã giao Bộ phận chuyên môn của Phòng Kinh tế xã Lương Tâm chịu trách nhiệm phối hợp và kiểm tra chặt chẽ quá trình thi công. Quyết định cũng nêu rõ, nếu đơn vị thi công là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 vi phạm về khối lượng, chất lượng hay tiến độ sẽ bị cắt hợp đồng và xử phạt nghiêm theo quy định. Đây được xem là cam kết quan trọng để dự án phục vụ trường THPT Lương Tâm về đích đúng kế hoạch.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, lịch sử dự thầu sát giá dự toán của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 là một yếu tố cần sự giám sát chặt chẽ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Chiếu theo Điều 35 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, kế toán thuộc Phòng Kinh tế xã Lương Tâm trong việc quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí là cực kỳ quan trọng. Việc công khai kết quả thực hiện và hậu kiểm danh sách lao động thực tế so với cam kết sẽ là thước đo minh bạch nhất cho hiệu quả của gói thầu này.

Báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.