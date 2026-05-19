Xả súng rúng động Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người tử vong

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết một đối tượng mang theo súng trường đã thực hiện loạt vụ tấn công ở miền nam nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

AP dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, một người đàn ông mang theo súng trường đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tại một thành phố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

"Cảnh sát, với sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay không người lái, đang truy tìm nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau khi nổ súng tại nhiều địa điểm ở thành phố Tarsus, thuộc tỉnh Mersin", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang truy bắt nghi phạm vụ xả súng.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết nghi phạm trong vụ tấn công mới nhất được xác định là Metin O, 37 tuổi, bị cáo buộc đã bắn chết vợ mình trên đường phố trước khi nổ súng từ ô tô vào một nhà hàng, khiến chủ nhà hàng và một nhân viên thiệt mạng.

Đối tượng này bị nghi ngờ sau đó đã sát hại một thiếu niên, một người đàn ông 50 tuổi và nạn nhân còn lại tại khu phố khác ở Tarsus, theo Anadolu.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Tổng thống Erdogan gửi lời chia buồn tới các nạn nhân nhưng không cung cấp thêm thông tin về nghi phạm hoặc động cơ gây án.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tiếp chứng kiến nhiều vụ xả súng, làm dấy lên lo ngại về vấn đề bạo lực súng đạn và an toàn trường học. Tháng trước, vụ tấn công tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras, miền nam nước này, đã khiến 10 người thiệt mạng, trong khi vụ xả súng khác tại trường học chỉ một ngày trước đó ở tỉnh lân cận đã làm 16 người bị thương.

