Xả súng rúng động Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người tử vong

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết một đối tượng mang theo súng trường đã thực hiện loạt vụ tấn công ở miền nam nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, một người đàn ông mang theo súng trường đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tại một thành phố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

"Cảnh sát, với sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay không người lái, đang truy tìm nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau khi nổ súng tại nhiều địa điểm ở thành phố Tarsus, thuộc tỉnh Mersin", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang truy bắt nghi phạm vụ xả súng. Ảnh minh họa: iStock.com.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết nghi phạm trong vụ tấn công mới nhất được xác định là Metin O, 37 tuổi, bị cáo buộc đã bắn chết vợ mình trên đường phố trước khi nổ súng từ ô tô vào một nhà hàng, khiến chủ nhà hàng và một nhân viên thiệt mạng.

Đối tượng này bị nghi ngờ sau đó đã sát hại một thiếu niên, một người đàn ông 50 tuổi và nạn nhân còn lại tại khu phố khác ở Tarsus, theo Anadolu.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Tổng thống Erdogan gửi lời chia buồn tới các nạn nhân nhưng không cung cấp thêm thông tin về nghi phạm hoặc động cơ gây án.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tiếp chứng kiến nhiều vụ xả súng, làm dấy lên lo ngại về vấn đề bạo lực súng đạn và an toàn trường học. Tháng trước, vụ tấn công tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras, miền nam nước này, đã khiến 10 người thiệt mạng, trong khi vụ xả súng khác tại trường học chỉ một ngày trước đó ở tỉnh lân cận đã làm 16 người bị thương.

Diễn biến vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Mỹ, đã khiến 3 người đàn ông thiệt mạng. Hai nghi phạm tự sát sau đó.  

AP đưa tin, hai thanh thiếu niên đã nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego vào ngày 18/5 khiến 3 người đàn ông thiệt mạng, sau đó tự sát tại địa điểm cách hiện trường vài dãy nhà. Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công theo hướng "tội ác thù hận".

"Không có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào Trung tâm Hồi giáo San Diego, nhưng nhà chức trách đã phát hiện bằng chứng cho thấy các nghi phạm có phát ngôn thù hận chung chung”, Trưởng cảnh sát San Diego, ông Scott Wahl, cho biết nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

FBI thông tin cuộc điều tra vụ xả súng tại quán bar ở Texas

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở Austin, bang Texas, hồi tháng 3/2026 "hành động một mình".

AP đưa tin, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar ở trung tâm thành phố Austin, bang Texas, vào rạng sáng ngày 1/3, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Nghi phạm Ndiaga Diagne sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

FBI mới đây công bố bản cập nhật điều tra dài hai trang về vụ tấn công tại quán bar Buford’s Backyard Beer Garden.

Xả súng tại bữa tiệc bên hồ ở Mỹ, nhiều người bị thương

Cảnh sát cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát và bác sĩ cho biết, vụ xả súng tại một bữa tiệc bên hồ ở thành phố Edmond vào tối 3/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 12 người phải nhập viện.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Edmond, Emily Ward, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có tiếng súng nổ vào khoảng 21h tại một buổi tụ tập của giới trẻ gần hồ Arcadia. Bà Ward cho biết đến cuối ngày 3/5, vẫn chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

