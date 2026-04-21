Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng trong công viên Leinbach ở Winston-Salem, Bắc Carolina, Mỹ, vào ngày 20/4/2026. Ảnh: AP/Erik Verduzco.

Theo nhà chức trách, nhiều người đã nổ súng trong vụ việc. Cảnh sát trưởng Winston-Salem, ông William Penn, cho biết hiện chưa có ai bị bắt giữ, nhưng nhà chức trách tin rằng một số người bị thương cũng có thể liên quan đến vụ nổ súng.

“Tôi có cảm giác như mọi người - thất vọng, tức giận và buồn bã. Điều này lẽ ra không nên xảy ra”, ông Penn chia sẻ.

Cảnh sát trưởng cho biết chưa thể trả lời câu hỏi hai thiếu niên thiệt mạng có phải là những người định tham gia cuộc ẩu đả hay không. Ông cũng từ chối nói về nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.

Giới chức xác nhận các trường học gần công viên vẫn an toàn. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra tại công viên nằm trong khu vực ngoại ô và dân cư phía tây bắc trung tâm Winston-Salem, thành phố có khoảng 250.000 cư dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ năm 2025

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng rúng động nước Mỹ

Một người đàn ông ở bang Louisiana (Mỹ) đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 em nhỏ là con ruột của anh ta, thiệt mạng. 

Theo AP, vụ nổ súng rúng động xảy ra tại hai ngôi nhà trong khu dân cư ở Shreveport vào rạng sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), khiến cư dân không khỏi bàng hoàng.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, ông Chris Bordelon, cho biết người đàn ông đã nổ súng làm 8 đứa trẻ, trong đó có 7 người là con ruột của mình, thiệt mạng. Ngoài ra, hai phụ nữ, bao gồm vợ của nghi phạm và cũng là mẹ của các nạn nhân, đã bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng hàng loạt, bắt giữ con tin ở Ukraine

Tay súng đã bắn chết 6 người và làm ít nhất 14 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại thủ đô Kiev của Ukraine.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công, 58 tuổi, mang theo vũ khí tự động đã sát hại 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Ít nhất 14 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

“Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa. Hắn bắt giữ con tin và, thật đáng tiếc, đã sát hại một người trong số họ. Hắn cũng đã sát hại 4 người trên đường phố. Một phụ nữ khác tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới