Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng trong công viên Leinbach ở Winston-Salem, Bắc Carolina, Mỹ, vào ngày 20/4/2026. Ảnh: AP/Erik Verduzco.

Theo nhà chức trách, nhiều người đã nổ súng trong vụ việc. Cảnh sát trưởng Winston-Salem, ông William Penn, cho biết hiện chưa có ai bị bắt giữ, nhưng nhà chức trách tin rằng một số người bị thương cũng có thể liên quan đến vụ nổ súng.

“Tôi có cảm giác như mọi người - thất vọng, tức giận và buồn bã. Điều này lẽ ra không nên xảy ra”, ông Penn chia sẻ.

Cảnh sát trưởng cho biết chưa thể trả lời câu hỏi hai thiếu niên thiệt mạng có phải là những người định tham gia cuộc ẩu đả hay không. Ông cũng từ chối nói về nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.

Giới chức xác nhận các trường học gần công viên vẫn an toàn. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra tại công viên nằm trong khu vực ngoại ô và dân cư phía tây bắc trung tâm Winston-Salem, thành phố có khoảng 250.000 cư dân.

