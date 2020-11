Xưởng sản xuất ma túy “khủng” ở Bình Dương: Đồng phạm với đầu sỏ Việt còn ai?

(Kiến Thức) - Sau khi bắt Nguyễn Bá Việt, kẻ cầm đầu đường dây sản xuất ma túy "khủng" ở Bình Dương, cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra để xác định hành vi của các đối tượng khác có liên quan.

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra một đường dây nghi sản xuất ma túy với số lượng lớn. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Bá Việt (SN 1983, quê ở Bắc Ninh) là đối tượng điều hành đường dây trên.



Dư luận đặt câu hỏi, trong đường dây sản xuất ma túy “khủng” ở Bình Dương trên, đồng phạm với đối tượng đầu sỏ Nguyễn Bá Việt còn những ai?

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, xưởng sản xuất ma túy “khủng” của Việt được phát hiện từ sự việc, vào khoảng 4h ngày 8/11, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy phối hợp với Đội CSGT -trật tự Công an huyện Phú Giáo khi tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm trên đường ĐT741 (khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh) đã phát hiện xe ô tô nghi vấn do Việt điều khiển.

Số lượng lớn ma tuý tổng hợp trong căn nhà của Việt.

Lực lượng chức năng đã dừng chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong xe của Việt có chứa 1 bịch ma túy đá và 8 viên ma túy tổng hợp nên đã lập biên bản tạm giữ, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Đáng chú ý, dù đối tượng Việt quanh co không khai nơi ở hiện tại. Tuy nhiên, bằng cách biện pháp nghiệp vụ công an huyện Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) xác định Việt thuê 1 căn nhà ở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một và 1 căn nhà ở phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát.

Dụng cụ để sản xuất ma túy.

Kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh (khu phố 1, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một), cảnh sát đã khống chế các đối tượng tại đây. Đồng thời, áp giải Việt đến đây để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 2.671 viên ma túy tổng hợp, 1 túi cỏ Mỹ, 2 túi ma túy đá, 1 máy dập khuôn dùng để sản xuất ma túy với nhiều hình mẫu cùng nhiều dao phóng lợn, súng hơi cồn tự chế và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Phòng PC04 và Công an thị xã Bến Cát thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn nhà không số thuộc tổ 8, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi – là nơi ở trước đây của Việt. Cảnh sát tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 29 viên ma túy tổng hợp, 3 bịch ma túy đá, 1 cân tiểu ly cùng nhiều hung khí các loại.

Quá trình điều tra xác định, Việt là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và không có công việc ổn định. Để tự chủ nguồn ma túy sử dụng, Việt đã lên mạng tìm hiểu công thức làm ma túy tổng hợp rồi mua tiền chất từ các đối tượng không rõ lai lịch.

Nhiều hung khí bị thu giữ.

Sau đó, Việt tự mày mò nghiên cứu cách tổng hợp các tiền chất mua được thành ma túy tổng hợp rồi dùng máy nén lại thành viên để sử dụng và bán lại cho con nghiện.

Hiện Công an huyện Phú Giáo đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, những thông tin liên quan vụ án trên cho thấy, có rất nhiều đồng phạm đối với đầu sỏ Nguyễn Bá Việt trong đường dây sản xuất ma túy trên cũng như các hành vi phạm tội khác liên quan đến ma túy. Trong quá trình điều tra, cùng với đối tượng Việt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tại điều 248 BLHS 2015, tội sản xuất trái phép chất ma túy có mức án cao nhất tù chung thân hoặc tử hình. Điều 249 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mức án cao nhất tù chung thân. Điều 250 về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy và điều 251 về tội mua bán trái phép chất ma túy đều có mức án cao nhất tử hình. Điều 253 về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân. Điều 254 về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm…

Tại hội thảo Báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 mới đây được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức, báo cáo cho thấy, tính từ năm 2017 đến tháng 6/2020, các lực lượng PCMT trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ 81.419 vụ với124.167 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 20,4 tấn ma túy các loại, 4,2 triệu viên MTTH và trên 13 tấn hóa chất, tiền chất để sản xuất trái phép MTTH, tăng gần 11% cả về số vụ và số đối tượng bị bắt giữ và tăng gần 70% về số lượng ma túy bị thu giữ so với giai đoạn trước. Các đại biểu nhận định, tội phạm ma túy hiện không chỉ ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn, xã hội mà còn ảnh hưởng đến lĩnh vực an ninh quốc gia, ma túy là “tội phạm của các loại tội phạm”. Do đó cần phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung mọi nguồn lực để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý loại tội phạm và tệ nạn xã hội nguy hiểm này; cần nâng cao vai trò của người đứng đầu, đặc biệt ở địa bàn cơ sở; cần sửa đổi Luật PCMT theo hướng tăng chế tài xử phạt đối với đối với người nghiện và người sử dụng ma túy…

