Hồ sơ số má của trùm sòng bạc khủng nhất Gia Lai Hùng “Si đa”

Ngày 16/11, Toà án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm 106 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã bị lực lượng của Bộ Công an triệt phá tháng 3/2019 tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai. Đây là sòng bạc có quy mô lớn, liên tỉnh, được các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công rõ vai trò. Dự kiến, việc xét xử sẽ diễn ra trong 11 ngày. Trước đó, tháng 5/2020, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, xử phạt tù Hùng “Si đa” 4 năm 6 tháng, 9 đối tượng còn lại từ 2 đến hơn 5 năm tù giam “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Theo cáo trạng, cuối tháng 2/2019, Nguyễn Mạnh Hùng, thường gọi là Hùng “siđa” (SN 1984) và Bùi Viết Khánh (SN 1978) cùng trú tại TP Pleiku, Gia Lai, bàn bạc, thống nhất mở sới bạc tại khu vực vườn điều (thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Hình thức chơi là xóc đĩa. Theo đó, Hùng bỏ tiền ra mua bạt, thảm, bóng đèn, bình ắc quy, dây điện, bảng vị, bài tú lơ khơ 52 lá…phục vụ hoạt động của sới bạc; Khánh điều hành sòng bạc bằng cách huy động 19 đối tượng khác giúp sức với vai trò làm bảo vệ, cảnh giới, quản lý đầu xe ô tô đưa đón các con bạc. Khánh được hưởng 20% lợi nhuận của sới. Sới bạc hoạt động từ 22h hôm trước đến 1h giờ sáng hôm sau. Mức chơi tối thiểu là 100 nghìn đồng. Các con bạc đặt cược từ 500.000 đồng trở lên thì được ngồi từ giữa sới đến đầu sới bạc. Vỡi mỗi người thắng, các đối tượng lấy 5% số tiền thu được. Trong một thời gian ngắn, sới bạc này đã thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh đến chơi. Trong khoảng 1 tháng, các đối tượng Hùng, Khánh và 19 đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng. Sới bạc này hoạt động từ cuối tháng 2 đến 31/3/2019 thì bị lực lượng của Bộ Công an đột kích, triệt phá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng, thu khoảng 250 triệu đồng, 63 xe ô tô các loại. Bắt đầu từ đây, quá khứ phạm tội của Hùng "si đa" mới dần được lật lại. Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện Hùng "si đa" là kẻ chủ mưu của phi vụ vận chuyển, cướp 5 xe gỗ lậu mà trước đó công an khởi tố vụ án nhưng không tìm ra đối tượng cầm đầu nên chỉ xử lý một số người liên quan.Hùng “Si đa” là tay giang hồ số má nhất nhì khu vực Tây Nguyên, có nhiều tiền án. Sòng bạc của Hùng có mức ăn thua cực lớn, có khi lên đến hơn một tỷ đồng trên chiếu bạc. Không chỉ con bạc ở các tỉnh Tây Nguyên, hàng chục con bạc từ khắp các tỉnh thành như Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên và các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng... cũng đến sát phạt. Hùng luôn xuất hiện với vỏ bọc bề ngoài như doanh nhân nên hiếm ai nghĩ là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn. Hùng thường lựa chọn "thân tín" là những người có quan hệ họ hàng. Sau đó, đàn em của Hùng sẽ liên lạc trực tiếp với các con bạc ở nhiều tỉnh để thống nhất về thời gian, địa điểm, ám hiệu khi vào sòng bạc do Hùng "Sida" tổ chức. Cũng giống như các "đàn anh" khác, Hùng thường để cho đàn em trực tiếp tổ chức, điều hành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Được biết, Hùng chỉ học đến lớp 11, năm 2000 bị Công an phường Thống Nhất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đến năm 2001 (17 tuổi) tiếp tục bị Công an phường Thống Nhất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng. Năm 2018 Hùng "si đa" gây ồn ào về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019 thì tổ chức mở sòng bạc. >>> Xem thêm video: Hơn 100 cảnh sát vây bắt sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

