Xưởng đế giày bốc cháy ngùn ngụt, Hải Phòng mất điện diện rộng

Khoảng 13h ngày 19/2/2023, xảy ra cháy tại xưởng sản xuất đế giày thuộc Công ty cổ phần Kim Long, trụ sở tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Kiến An điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Lự Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã huy động 16 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe CNCH, 1 cứu thương, 1 máy bơm, 4 máy xúc, 1 xe chở phương tiện và cán bộ chiến sỹ các đơn vị.

Cột khói nghi ngút bốc lên. Ảnh: CTV

Đến 15h30' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản cháy khoảng 680 m2 nhà xưởng đế giày (cao su xốp). Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến việc cấp điện cho người dân tại địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An của thành phố Hải Phòng bị gián đoạn kéo dài.

Hiện lực lượng Công an tập trung các giải pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy sang kho thành phẩm, đường điện cao thế 110kV, nhà nồi hơi đốt bằng dầu 2000l, 30 tấn củi (để đốt làm nóng lò), đồng thời khẩn trương thống kê tài sản, làm rõ nguyên nhân cháy.

