Hải Phòng: Bị “tuýt còi”, karaoke Olala vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo thông tin từ công an TP Hải Phòng, vào khoảng 23h15' ngày 15/02/2023, Công an quận Kiến An kiểm đột xuất Cơ sở kinh doanh Karaoke Olala tại địa chỉ Lô 51, 52 khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Công an quận Kiến An đã có thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh Karaoke Olala ngày 22/10/2022 theo quyết định của UBND quận Kiến An

Tại đây, phát hiện ông V.H.H (chủ đăng ký kinh doanh Cơ sở kinh doanh Karaoke Olala) có các hành vi vi phạm hành chính gồm: Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật Phòng cháy và chữa cháy; Sử dụng nhân viên không đủ điều kiện tiêu chuẩn làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề; Không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.



Vừa qua, Công an quận Kiến An đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông V.H.H theo quy định của pháp luật.

