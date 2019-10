Xúc động lễ tiễn đưa Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An về nơi an nghỉ

Vào lúc 12h trưa nay ngày 21/10 (tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, diễn ra lễ viếng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Hải An. Lễ truy điệu vào hồi 14h30 cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17h05 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ. Hàng ngàn người, trong đó có nhiều cán bộ, giáo viên, sinh viên... đã tới thắp nén nhang tiễn biệt cố Thứ trưởng Lê Hải An.PGS-TS Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, đã từ trần hồi 7h10, ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi. Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới viếng và ghi sổ tang. Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Thanh Nhàn; Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Trịnh Hoài Thu; Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Viết Lộc; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ GD-ĐT Nguyễn Quốc Hải; Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trần Xuân Trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Hoàng Minh Sơn; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM Nguyễn Đông Phong; Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng; đại diện Ban quản trị Tòa nhà N04, UDIC COMPLEX, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; ông Lê Hải Khôi, đại diện gia đình. Trước đó, khoảng 7h10 ngày 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An được xác định rơi từ tầng 8 nhà D trụ sở Bộ GD-ĐT xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan công an chưa thông tin gì về vụ tai nạn. Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Vương quốc Anh. Ông có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Mỏ - địa chất, sau là hiệu trưởng trường này. Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc giáo dục đại học. Tháng 2/2019, ông giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Bộ GD-ĐT.

