Xử nguyên PCT TPHCM Nguyễn Thành Tài: “Bóng hồng” được “ưu ái” như nào?

(Kiến Thức) - Theo cáo trạng, bị can Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến ông Nguyễn Thành Tài. Từ đó ông Tài đã ký nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Sáng 16/9, Tòa án nhân dân TP HCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài – Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có các bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) và Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường).

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ tọa và 5 kiểm sát viên Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao; 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên trước khi diễn ra phiên xét xử , bị cáo Lê Thị Thanh Thúy có đơn từ chối 3 luật sư, chỉ yêu cầu luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa cho mình.

Liên quan đến phiên xét xử trên, tòa án đã triệu tập 11 cá nhân, trong đó có một số bị can đang bị điều tra trong vụ án khác. 15 pháp nhân với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: UBND TP.HCM; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.HCM (Ban chỉ đạo 09); Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM; Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm; Công ty cổ phần đầu tư Lavenue...

Theo cáo trạng, khu nhà, đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh có tổng diện tích gần 5.000m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Ngày 20-11-2007, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất này.

Tuy nhiên, vào năm 2011 ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (Công ty Lavenue) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng… biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên do có "mối quan hệ tình cảm" với bà Thúy, bị tác động bởi mối quan hệ này nên ông Tài có nhiều sai phạm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cụ thể, bị can Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài. Từ đó ông Tài đã ký nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Các bị can đã ký văn bản chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Các bị can còn quyết định áp dụng 22 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho bị can Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện dự án.

Hành vi của các bị can gây hậu quả biến khu đất "vàng" số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ lợi dụng "mối quan hệ tình cảm" từ trước với ông Tài, bị can Lê Thị Thanh Thúy xin được tham gia dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh với mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.

Nội dung công văn do bị can Thúy ký tự giới thiệu Công ty Hoa Tháng Năm là công ty có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế công ty này mới được thành lập, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đó.

VKSND tối cáo xác định trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản nên phải chịu trách nhiệm chính.

Nguyên phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm của bà Thúy tham gia dự án mà không giao cho các cơ quan chức năng thẩm định về mặt chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực tài chính của doanh nghiệp, trái với chủ trương của UBND TP Hồ Chí Minh. Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức, thực hiện tích cực; các bị can Kiệt, Nam, Út là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Thúy là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài thừa nhận hành vi phạm tội nhưng phủ nhận có tình cảm cá nhân với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

