Ám ảnh hiện trường ô tô đâm đoàn người đưa tang, 7 người chết

Vụ tai nạn xe ô tô đâm đoàn người đưa tang xảy ra 5h sáng ngày 27/3, tại Ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ (địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 27B-003.43 chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch (Vĩnh Phúc) với đoàn người đưa đám ma. Thông tin mới nhất với PV, ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tai nạn làm 7 người tử vong và 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thi thể các nạn nhân tử vong ở hiện trường. Các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Chiếc xe khách đâm vào đoàn người đưa tang làm ít nhất 10 người thương vong. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương do vụ TNGT và chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND Huyện Vĩnh Lạc, Xã Trung Nguyên khẩn trương điều tra, làm rõ… Hiện nguyên nhân vụ tai nạn xe ô tô đâm đoàn người đưa tang đang được cơ quan chức năng làm rõ.

