Trồng cây dưới lòng đường ở Uông Bí: Sở Xây dựng yêu cầu tạm dừng

Sở Xây dựng yêu cầu tạm dừng trồng cây dưới lòng đường



dự án trồng cây dưới lòng Quang Trung ở TP.Uông Bí (Quảng Ninh), sáng ngày 10/1, làm việc với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí cho biết, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu không trồng cây nữa, để xem và rút kinh nghiệm để trồng cây chỗ nào cho phù hợp. Thông tin mới nhất về đường Quang Trung ở TP.Uông Bí (Quảng Ninh), sáng ngày 10/1, làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí cho biết, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu không trồng cây nữa, để xem và rút kinh nghiệm để trồng cây chỗ nào cho phù hợp.

“Đường này có rất nhiều ý tưởng rất hay. Đúng là trồng ở chỗ bãi tĩnh đó là tốt nhưng người dân lầm tưởng. Hiện người dân có nhiều ý kiến trái chiều nên Sở Xây dựng và tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng để tuyên truyền vận động”, ông Nguyễn Văn Hùng nói và cho biết: “Tại dự án này, tôi và Chủ tịch thành phố còn đang sáng tác chỗ này. Tôi nghĩ tỉnh Quảng Ninh còn chưa có chỗ nào làm đâu”.

Những hàng cây được trồng "kỳ lạ" ở đường Quang Trung, TP Uông Bí.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công của Dự án “Chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung từ cầu sông Sinh đến sông Uông tại phường Quang Trung, TP.Uông Bí” đã được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chấp thuận bằng văn bản số 396/TĐ – SXD ngày 29/8/2018 về việc thẩm định hồ sơ thiết kế cho dự án nói trên, kèm theo đó là các dự toán, chi phí xây dựng hạng mục giao thông, cây xanh, thoát nước dọc đường thuộc công trình.

“Trước khi thực hiện dự án trên, thành phố Uông Bí đã lấy ý kiến người dân dọc tuyến đường và nhận được sự nhất trí cao từ người dân. Dự kiến, khi thi công xong, Thành phố sẽ lắp đặt các ghế ngồi xung quanh các gốc cây để người dân đi bộ có thể nghỉ ngơi”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Gần 80 tỷ chỉnh trang hơn 2,3 km tuyến phố Quang Trung

Ngày 10/1, UBND TP Uông Bí đã có thông tin gửi đến các cơ quan báo chí về dự án Chỉnh trang tuyến phố Quang Trung - TP Uông Bí.

Theo UBND TP Uông Bí, tuyến phố Quang Trung là tuyến phố trung tâm, có mật độ nhà ở đô thị, các cửa hàng kinh doanh, điểm giao dịch, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp tập trung lớn; lưu lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.

Tuy nhiên, do tuyến phố xây dựng từ lâu, hệ thống cáp điện lực, cáp viễn thông treo lộ thiên, chằng chịt trên cao, vừa gây mất an toàn lưới điện, thường xuyên xảy ra chập cháy gây mất an toàn cho người dân. Hệ thống cống, rãnh thoát nước xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước đô thị. Đồng thời, hạ tầng giao thông có nhiều bất cập với các đoạn vỉa hè, cống thoát nước đã xuống cấp, không có điểm dừng, đỗ xe đạt chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.

Trước những bất cập trên, để giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân; đồng thời thực hiện chủ đề công tác năm về chỉnh trang đô thị, Thành phố đã triển khai Dự án chỉnh trang tuyến phố Quang Trung.

Dự án “Chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung từ cầu sông Sinh đến sông Uông tại phường Quang Trung” có chiều dài toàn tuyến là 2,368km với tổng kinh phí 79.871.643.000 đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí. Đơn vị tư vấn là liên danh Công ty CP Đại Hưng - Quảng Ninh và công ty CP xây dựng Đại Việt. Các đơn vị thi công là công ty CP Tư vấn và xây dựng Quảng An và công ty TNHH Thanh Thảo - Quảng Ninh.

Các hạng mục Dự án bao gồm: hạ ngầm đường dây trung áp, đường dây hạ áp; thi công tuyến điện chiếu sáng độc lập; thi công các hạng mục giao thông, cây xanh, thoát nước. Trong đó, đối với hạng mục cây xanh: Tiến hành di chuyển cây xanh để tạo mặt bằng thực hiện dự án. Đồng thời, thay thế những loại cây không phù hợp quy hoạch cây xanh của thành phố. Quá trình trồng mới, trồng lại cây xanh chọn những cây to, nhanh cho bóng mát, đồng bộ và tạo cảnh quan đô thị. Giữa các cây bóng mát dọc vỉa hè tuyến phố sẽ bố trí đan xen các chậu hoa di động trang trí.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Uông Bí.

Theo UBND TP Uông Bí, dự án trên sẽ cải tạo một phần vỉa hè làm không gian dành riêng cho người đi bộ, phần còn lại của vỉa hè được cải tạo thành mặt bằng làm vị trí cho các phương tiện giao thông dừng, đỗ. Phần vỉa hè dành cho người đi bộ được thay thế lát gạch terrazzo, viên bó vỉa bằng đá xẻ. Cũng tại vị trí quy hoạch điểm dừng đỗ xe này thực hiện trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát. Chiều rộng lòng đường được giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi so với lòng đường trước đây.

“Việc quy hoạch, triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định. Thành phố Uông Bí đã công khai quy hoạch dự án để nhân dân được biết, đồng thời gửi trực tiếp thông báo chi tiết đến từng hộ dân, các tổ chức, đơn vị liên quan để nắm rõ mục đích, ý nghĩa, qui mô, thời gian và các giải pháp chính triển khai dự án. Nhân dân, đại diện các tổ chức, đơn vị đều đồng tình, cam kết ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai”, UBND TP Uông Bí cho biết.