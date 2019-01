Ảnh: Nhổ hàng cây trồng dưới lòng đường ở thành phố Uông Bí

Liên quan dự án trồng cây dưới lòng đường Quang Trung ở TP Uông Bí (Quảng Ninh), sáng ngày 11/1, người dân rất bất ngờ khi hàng cây trồng dưới lòng đường đã được lực lượng chức năng nhổ khỏi vị trí trồng. Theo quan sát của PV Kiến Thức, sáng 1/11, lực lượng chức năng đã điều một xe bán tải đến đường Quang Trung, TP Uông Bí. Tại đây, rất nhanh chóng, những chiếc cây trồng dưới lòng đường đã được nhổ lên xe bán tải chở đi nơi khác. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí cho biết, theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu không trồng cây nữa thì tạm thời chuyển cây đi, mặt khác cho đỡ nhiều ý kiến trái chiều. Số lượng cây này sẽ được chuyển về bãi ươm của thành phố. Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, nhiều người dân sinh sống ở thành phố Uông Bí thắc mắc vì hàng trăm cây xanh được trồng dưới lòng đường. Người dân lo lắng việc trồng cây “kỳ lạ” này sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là khi các cây trồng to lên theo thời gian sẽ ngả ra đường và khi bão gió phải chằng chống gốc cây bằng các cây gỗ sẽ cản trở giao thông. Theo UBND TP Uông Bí, dự án “Chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung từ cầu sông Sinh đến sông Uông tại phường Quang Trung” có chiều dài toàn tuyến là 2,368km với tổng kinh phí 79.871.643.000 đồng gồm các hạng mục: hạ ngầm đường dây trung áp, đường dây hạ áp; thi công tuyến điện chiếu sáng độc lập; thi công các hạng mục giao thông, cây xanh, thoát nước. Trong đó, đối với hạng mục cây xanh: Tiến hành di chuyển cây xanh để tạo mặt bằng thực hiện dự án. Đồng thời, thay thế những loại cây không phù hợp quy hoạch cây xanh của thành phố. Quá trình trồng mới, trồng lại cây xanh chọn những cây to, nhanh cho bóng mát, đồng bộ và tạo cảnh quan đô thị. Giữa các cây bóng mát dọc vỉa hè tuyến phố sẽ bố trí đan xen các chậu hoa di động trang trí. Theo UBND TP Uông Bí, dự án trên sẽ cải tạo một phần vỉa hè làm không gian dành riêng cho người đi bộ, phần còn lại của vỉa hè được cải tạo thành mặt bằng làm vị trí cho các phương tiện giao thông dừng, đỗ. Phần vỉa hè dành cho người đi bộ được thay thế lát gạch terrazzo, viên bó vỉa bằng đá xẻ. Cũng tại vị trí quy hoạch điểm dừng đỗ xe này thực hiện trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát. Chiều rộng lòng đường được giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi so với lòng đường trước đây. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí cho biết, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu không trồng cây nữa, để xem và rút kinh nghiệm để trồng cây chỗ nào cho phù hợp. “Đường này có rất nhiều ý tưởng rất hay. Đúng là trồng ở chỗ bãi tĩnh đó là tốt nhưng người dân lầm tưởng. Hiện người dân có nhiều ý kiến trái chiều nên Sở Xây dựng và tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng để tuyên truyền vận động”, ông Nguyễn Văn Hùng nói và cho biết: “Tại dự án này, tôi và Chủ tịch thành phố còn đang sáng tác chỗ này. Tôi nghĩ tỉnh Quảng Ninh còn chưa có chỗ nào làm đâu”. Dù được cho là ý tưởng hay những sáng nay 11/1, hàng cây trên đã bị nhổ khỏi vị trí trồng ở lòng đường. Chiếc xe cẩu cây lên và nhanh chóng di chuyển về bãi ươm. Để lại những chiếc hố vương vãi đất. Cây bị nhổ, lòng đường rộng rãi hơn. Clip cảnh nhổ cây trồng dưới lòng đường ở Uông Bí.

