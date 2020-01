Xét xử vụ bé trai học trường Gateway tử vong: Lý do không điền tên cháu Long

(Kiến Thức) - Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) khai nhận, hôm xảy ra vụ án, dù biết cháu Long vắng mặt nhưng do có việc bận nên đã không điền bé lên bảng sĩ số.

Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan tới cái chết của bé trai Lê Hoàng L. (6 tuổi) theo học tại Trường Gateway.

Hai bị cáo Doãn Quý Phiến (54 tuổi, tài xế) và Nguyễn Bích Quy (56 tuổi, nhân viên giám sát trên xe) bị truy tố tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Còn bị cáo Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ khai nhận ký hợp đồng làm việc tại trường Gateway từ năm 2015, năm học 2019 - 2020, bị cáo được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, có 17 học sinh.

Đầu năm học mới, bị cáo Thủy được nhà trường tập huấn về sổ tay giáo viên. Việc tập huấn có quy định rõ chức năng của giáo viên chủ nhiệm về việc điểm danh học sinh và sử dụng phần mềm Sycamore. Trong phần mềm điểm danh Sycamore, giáo viên chủ nhiệm phải tích vào bảng điểm danh về việc học sinh nghỉ học hay đi học.

Tuy nhiên, bị cáo này khai nhận do hôm tập huấn, bị cáo không đi nên không nắm rõ việc sử dụng phần mềm Sycamore để điền học sinh nghỉ học. Đến ngày 6/8 (hôm xảy ra vụ án), bị cáo mới biết trong cột học sinh vắng mặt có 2 cột là vắng mặt có lý do và không lý do.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy khai báo tại phiên toà. Theo lời khai của nữ giáo viên chủ nhiệm, khoảng 8h sáng ngày 6/8, bị cáo Thuỷ có điểm danh và thấy cháu Lê Hoàng L. vắng mặt. Sau khi điểm danh xong, bị cáo có giờ dạy và bận nhiều việc nên đã không điền sĩ số thực là thiếu học sinh L. lên bảng. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, nữ giáo viên tên Trang thông báo về việc lớp 1 Tokyo chưa cập nhật lên hệ thống Sycamore. Lúc sau, bị cáo Thuỷ đã nhờ nữ đồng nghiệp tên Trang cập nhật sĩ số lên hệ thống và có học sinh Lê Hoàng L. nghỉ học không lý do nên giáo viên Trang đã cập nhật về việc cháu L. không đến lớp. Dù nữ bị cáo tự khẳng định theo quy định, học sinh nghỉ học không phép, giáo viên chủ nhiệm phải liên hệ với gia đình nhưng vào ngày xảy ra vụ án, bị cáo Thuỷ đã không làm việc này. Giải thích về việc vi phạm quy định này, bị cáo Thủy khai do ngày 6/8 là ngày thứ hai đi học, bị cáo có nhiều việc nên đã không báo cho gia đình cháu Lê Hoàng L. Cũng trả lời tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Doãn Qúy Phiến cho biết, có nhiệm vụ lái xe đưa đón học sinh đến trường còn số lượng học sinh nghỉ hay đi học thì không nắm được. "6/8/2019, tôi ngồi trên xe, chị Quy xuống xe đón cháu L. Tôi chỉ nắm được cung đường và địa chỉ, còn những việc khác là không biết". Hơn 7h cùng ngày thì xe đến trường. Khi tôi dừng xe thì chị Quy đưa các cháu xuống xe. Tôi chỉ ngồi ở ghế lái từ đầu đến cuối. Khi chị Quy đóng cửa xe thì tôi đi xe về bãi đỗ, không kiểm tra lại xem có còn học sinh hay không, tôi cũng không phát hiện ra điều gì lạ, bất thường trên xe. Hơn 15h, tôi lại từ nhà ra bãi đỗ xe, đánh xe ra trường để đón các cháu. Khi lên xe, tôi không kiểm tra và cũng không thấy điều gì bất thường. Đến trường, các cháu học sinh khác lên xe mới phát hiện cháu L. nằm bất động. Cháu nằm ngay sau ghế lái, đầu quay ra hướng cửa đi xuống, tư thế nằm ngửa sau đó có 1 một anh lên xe bế cháu L. xuống", ông Phiến nói. Cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Quy khai mới làm giám sát đưa đón học sinh trường Gateway thì xảy ra sự việc. Ngày 6/8/2019, tài xế Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, trú tại tòa Trung Yên Plaza). "Cháu L. được một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đưa xuống. Cháu nhanh nhẹn lên hàng ghế thứ 4 rồi ngồi tại đó. Sau khi đón cháu L. thì tôi đón hai điểm nữa gồm 7 cháu. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 sát cửa. Khoảng hơn 7h thì xe buýt đến cổng trường và tôi là người mở cửa cho các cháu xuống. Có hai cháu Hà – Trang hôm đó đi học buổi đầu tiên nên khóc. Tôi đeo balo cho hai cháu dỗ dành rồi ế một cháu và dắt một cháu", bị cáo Quy khai. Bà Quy khai rằng thấy hết các cháu xuống xe rồi đóng cửa xe, không lên xe kiểm tra lại. Khi chủ toạ hỏi có thấy cháu L. xuống xe hay không thì nữ bị cáo này quả quyết cháu L. đã xuống xe. Ngay sau đó các cháu tự lên tầng 2 khu vực ăn sáng. Do đông các cháu nên bà Quy khai không để ý cháu L. Sau khi đưa các cháu lên khu vực ăn uống tầng 2 tại trường, bà Quy xuống tầng 1 ghi chú đã bàn giao đủ 13 cháu vào sổ để sẵn ở bàn. Nội dung ghi đã bàn giao 13 cháu. Ngay sau đó bà Quy rời khỏi trường về tiếp tục công việc khác. Đến chiều cùng ngày bà Quy đến trường đón học sinh. Lúc này bà không thấy cháu L. Ngay sau khi vừa mở cửa ô tô thì nhiều trẻ nhỏ hoảng hốt phát hiện cháu L. nằm bất động trên ô tô. Ngay sau đó một thanh niên mặc áo kẻ bế cháu L. vào trường sơ cứu.