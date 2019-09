Đề nghị khai trừ Đảng các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

(Kiến Thức) - Do đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn vừa bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng.

Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.



Việc này căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, đồng thời do ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, 2 bị can nguyên là Bộ trưởng Bộ TT&TT là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Kết luận điều tra cho thấy, nguyên Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son khai nhận, trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin để hối thúc, mong muốn ông Son chỉ đạo để sớm bán được cổ phần.

Ông Nguyễn Bắc Son biết nhiệm kỳ Bộ trưởng đến tháng 4/2016 là hết nên muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone phải mua được mảng truyền hình của AVG trong năm 2015. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công thì cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất.

Đáng chú ý, theo lời ông Son, sau khi hoàn thành dự án, Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại số 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đưa cho ông Son 3 triệu USD.

Ông Son cũng khai rằng, sau khi nhận tiền đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh.

Ngoài việc ông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu USD, ông còn thừa nhận đã nhận 200 triệu đồng từ ông Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc Mobifone vào dịp 30/4/2015 và nhận 200.000 USD của ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Mobifone vào dịp Tết âm lịch 2016.

Đối với nguyên Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn thừa nhận, sau khi hoàn thành dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc của ông Tuấn, đưa số tiền 200.000 USD. Ông Tuấn nhận thức được việc ông Vũ đưa tiền cho mình vì ông có tham gia dự án, ký quyết định 236.

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đã xin nộp lại số tiền lần lượt hơn 500 triệu đồng và 2,12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.