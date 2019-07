Tai nạn xe khách, sau tiếng rầm la liệt người bị thương

Sáng ngày 6/7, ông Phạm Văn Long, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện này đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 14 người là hành khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Trong số 14 người được đưa vào viện, có 1 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch là hành khách Nguyễn Văn T. bị chấn thương đốt sống cổ.

Ngoài ra, một số hành khách bị chấn thương sọ não, đa chấn thương ở đầu, tay, chân, ngực, bụng. "Hiện chúng tôi đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân gặp nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các trường hợp bị thương nặng sẽ được chuyển lên khoa để tiếp tục điều trị vết thương" - ông Long, cho biết thêm.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa 115 sau khi vụ tai nạn xe khách xảy ra, chúng tôi thấy nhiều nạn nhân bị thương đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Dù đã được đưa vào bệnh viện 2-3 giờ nhưng nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nằm trên giường bệnh chờ bác sĩ đến băng bó vết thương, anh Nguyễn Đăng Thao (SN 1994, trú xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bàng hoàng nhớ lại: "Khoảng hơn 23 giờ tôi cùng với mẹ mình và khoảng 50 người quyen biết nhau lên xe từ Bắc Giang để di vào Nghệ An tham quan. Đến khoảng 5 giờ sáng, khi đang ngủ thì bổng nghe tiếng rầm, mở mắt ra thấy người bị thương nằm la liệt, tiếng gào khóc, kêu cứu vang lên khắp xe". Bị thương ở chân mắc kẹt trong xe anh Thao sau đó người mọi người giải cứu đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách cho biết theo kế hoạch họ sẽ từ Bắc Giang vào Nghệ An đi tham quan, du lịch khoảng 2 ngày. Tai nạn bất ngờ xảy ra, giờ họ chỉ mong nhanh chóng bình phục để trở về nhà. "Đang ngủ, thấy rầm một cái, mọi người tỉnh dây hoảng loạn la hét, tìm mọi cách để thoát khỏi xe. Bị thương nặng ở chân tôi được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ mong sao sớm bình phục để về nhà với người thân" - anh Nhâm, một nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 5 giờ ngày 6-7-2019, xe khách mang biển số 29B - 191.03 chở khoảng 50 người Bắc Giang đi vào Nghệ An tham quan, du lịch lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên QL1A, khi đến đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì tông vào đuôi xe container 76C - 045.42 do tài xế Nguyễn Hồng Luân (SN 1982, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Tất (SN 1960) - chủ xe khách, trú ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) tử vong, 14 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.