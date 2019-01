"Xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo ở cầu thang máy bay": Cảng vụ HKMB lên tiếng

Báo Người Lao Động vừa nhận được phản ánh từ 2 đại biểu Quốc hội về thông tin xe biển xanh vào khu vực hạn chế tại sân bay quốc tế Nội Bài, tới chân cầu thang máy bay đón người nhà vị lãnh đạo cấp bộ ngành. Trước đó, từ tối 4/1, thông tin này đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bên trong sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh minh họa

Sáng 5/1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về thông tin trên, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết đang giao cán bộ kiểm tra thông tin trên và khi có báo cáo cụ thể sẽ cung cấp thông tin đến báo chí

Theo ông Phương, một ngày tại sân bay quốc tế Nội Bài có trên 500 chuyến bay cất hạ cánh, do đó cần phải cho cán bộ kiểm tra lại đó là chuyến bay nào. Lực lượng an ninh sân bay kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế, còn giấy phép ra vào khu vực này là cảng vụ cấp. Giấy phép ra vào khu vực hạn chế của sân bay do cảng vụ cấp gồm có 2 loại. Một loại có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm, quy trình hồ sơ, trình tự thủ tục để cấp giấy phép được tiến hành chặt chẽ theo quy định. Loại thứ hai là thẻ cấp 1 lần, chỉ có giá trị sử dụng 1 lần để ra vào khu vực hạn chế.

"Cảng vụ đã cho cán bộ kiểm tra lại và yêu cầu lực lượng an ninh của cảng báo cáo lại, xem chuyến bay đó có bao nhiêu phương tiện ra vào đón tiễn, có việc đấy không, sau đó sẽ cung cấp thông tin đến báo chí" - ông Phương nói.

Ông cũng cho biết chưa thể trả lời ngay vì hoạt động trên sân bay rất nhộn nhịp, có rất nhiều phương tiện ra vào khu vực hạn chế, đồng thời khẳng định tất cả quy trình để cấp giấy phép cho người hoặc phương tiện ra vào khu vực này rất chặt chẽ.