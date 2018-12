Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính với 4 nhân viên an ninh tại sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), do chưa làm tròn chức trách trong vụ côn đồ hành hung nữ nhân viên Vietjet mới đây.

Cụ thể, 4 nhân viên an ninh Trịnh Hồng Quân; Vũ Quốc Hội; Trịnh Ngọc Hoàn; Đào Văn Dũng bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng do thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không.

Nhân viên an ninh không có động thái gì khi nhóm người hành hung nữ tiếp viên. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, cơ quan này đã tiến hành bình giảng vụ việc. Theo đó, một số nhân viên hàng không chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ của mình. Mặc dù vậy, ông Thắng cũng khẳng định khi lực lượng an ninh cơ động có mặt, những đối tượng gây rối đã được khống chế khá nhanh, không có ai bị thương. Đây cũng là kết quả rất đáng hoan nghênh.



“Ai làm tốt thì được biểu dương, ai làm chưa tốt phải xử phạt”, ông Thắng nói.

Ngày 23/11, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, sau khi hoàn tất thủ tục check-in, một nhóm hành khách nhờ nữ nhân viên Hãng hàng không Vietjet chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục đề nghị nhân viên chụp ảnh chung nhưng nhân viên này từ chối vì lý do đang làm việc. Do không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng đã to tiếng chửi bới, hành hung nữ nhân viên Vietjet.

Vụ việc được Bộ GTVT nhận định là “mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, trong đó có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân".