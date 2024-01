Xác người giữa đồng hoang ngày cận Tết tố kẻ sát nhân khát tiền

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h40 ngày 7/2/2021 (26 tháng Chạp), người dân ấp Phú Lạc, xã Thạnh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước phát hiện một vật thể lạ nằm lấp ló trên ruộng lúa đã thu hoạch. Tiến lại gần kiểm tra, người này tá hoả thấy 1 người đàn ông đang nằm bất động, gọi nhiều lần nhưng không phản thấy hồi, kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong liền tri hô người dân và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thạnh Phú có mặt phong toả hiện trường, Công an thị xã Bình Long cũng có mặt để điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản, nên phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Bình Phước cũng có mặt, thực hiện công tác khám nghiệm điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, tử vong trong tư thế nằm úp, 2 tay khoanh trước ngực, cạnh hiện trường có một chiếc xe đạp và một chiếc đèn pin (cách thi thể 5m). Sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát lai lịch của nạn nhân và phát đi thông tin tìm người nhà với những đặc điểm nhận dạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an xác định được danh tính của nạn nhân là ông Vũ Đình N., SN 1954, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Người nhà nạn nhân cho biết, ông N. hiện đang hành nghề bán vé số nên đi lại nhiều nơi trên địa bàn thị xã. Người nhà cũng cho hay, ông N. thường mang nhiều tiền trong người và trên tay có đeo nhẫn vàng. Tuy nhiên, khi phát hiện thi thể của ông N. thì những tài sản trên không còn trên người của nạn nhân nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lực lượng phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Bình Long nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm. Cơ quan chức năng nhận định, ông N. hành nghề bán vé số nên có thể quen biết với nhiều người và có mối quan hệ phức tạp. Đặc biệt, ông này thường mang theo nhiều tiền và tài sản trên người nên có thể có nhiều đối tượng đã theo dõi và cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ban đầu, lực lượng Công an chỉ có thông tin về nạn nhân, các dấu vết về hung thủ giết người cũng mơ hồ và không rõ ràng. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và một số dấu vết ở hiện trường và cơ quan Kỹ thuật hình sự thu thập được, Công an nhanh chóng khoanh vùng nhiều đối tượng tình nghi. Một trong những nghi can lớn nhất được đưa vào "tầm ngắm" chính là đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Công an xác định, Tùng sinh sống trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, công việc không ổn định và có nhiều biểu hiện bất thường. Tại thời điểm Công an phát hiện ra thi thể ông N. và thực hiện quá trình điều tra, Tùng không có mặt tại địa phương. Từ nhiều thông tin bằng chứng, lực lượng chức năng xác định Tùng rất có thể đã giết ông N. rồi đang trên đường bỏ trốn. Công an tỉnh Bình Phước ngay lập tức triển khai thông tin đến nhiều đơn vị khác truy tìm đối tượng Tùng, tránh để đối tượng trốn qua biên giới gây khó cho công tác phá án. Mặc dù là những ngày cận Tết Nguyên đán, nhưng lực lượng Công an tỉnh Bình Phước tích cực và triển khai nhiều phương án để sớm truy bắt được đối tương này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến tối 16/2/2021, lực lượng Công an phát hiện Tùng đang lẩn trốn tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng lợi dụng khi đối tượng chuẩn bị ngủ, ập đến bắt giữ. Tùng sau đó được di lý về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Thanh Tùng khai, do biết ông Vũ Đình N. thường đeo nhiều nhẫn bằng vàng trên người khi đi bán vé số, nên đã nảy sinh ý định chặn đường đánh ông N. chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền để trả nợ và tiêu xài. Khoảng 4h ngày 7/2/2021, Tùng mang theo dao chạy xe máy đến đoạn đường qua khu vực đồng ruộng vắng vẻ thuộc địa bàn ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long rồi chặt một khúc tre tầm vông mang theo, sau đó ẩn mình đợi ông N. đi bán vé số. Đến khoảng 5h cùng ngày, thấy ông N. đi xe đạp ngang qua, Tùng cầm đoạn tre tầm vông bất ngờ đánh liên tiếp vào người khiến ông N. ngã xuống đường. Tùng tiếp tục đánh và kéo ông N. xuống ruộng gần đó. Khi thấy ông N. vùng bỏ chạy, Tùng đuổi theo và đè xuống đất, khống chế, tháo toàn bộ số vàng trên người lấy 2 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 3 chỉ và 1 giỏ xách có số tiền hơn 1,5 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Tổng trị giá tài sản Nguyễn Thanh Tùng chiếm đoạt được trên 70 triệu đồng. Sau khi gây án, Tùng đã đi xe máy qua tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bán hết số vàng cướp được 68,7 triệu đồng. Sau đó gửi xe tại Trung tâm y tế huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh rồi thuê xe taxi về nhà mua một chiếc xe máy khác làm phương tiện bỏ trốn. Đến ngày 16/2/2021, Tùng bị bắt. Ngày 3/6/2022, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng mức án chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

