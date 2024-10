Xác cháu bé 7 tháng tuổi trong balo tố dã tâm tên sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, trưa 8/11/2021, người phụ nữ tên Mỹ tìm đến Công an thành phố Châu Đốc với vẻ mặt thất thần. Chị này cho biết, con gái mình mới 7 tháng tuổi đã tử vong bất thường nhiều ngày trước đó. Sau khi con chết, Mỹ đã để thi thể vào chiếc ba lô rồi chôn ở mép sông gần công viên 30/4. Theo chỉ dẫn của Mỹ, tại mép sông bên cạnh công viên, công an tìm thấy chiếc ba lô màu đen được chôn hời hợt dưới lớp bùn, cát mỏng, bên trong là thi thể một cháu bé đang phân hủy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an xác định, cháu bé đã tử vong được 5 đến 6 ngày. Trên cơ thể có vào dấu vết bầm tím, tuy nhiên ban đầu chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn tới việc cháu bé tử vong. Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành, các bác sĩ pháp y nhận thấy nội tạng của cháu bé có dấu hiệu xung huyết. Các căn cứ khoa học bước đầu chỉ ra rằng cái chết của cháu bé là do người khác gây nên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua xác minh, công an được biết thời gian gần đây Mỹ có chung sống như vợ chồng với một đối tượng tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang). Hồng là kẻ nghiện ma túy nặng, lại mới ra tù. Đây cũng là đối tượng nằm trong diện quản lý của công an địa phương. Các thông tin cho thấy, Mỹ, Hồng và một đối tượng khác thường xuyên về căn nhà của Mỹ để sử dụng ma túy. Như vậy, rất có thể cái chết của con gái Mỹ có liên quan đến những người này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một tổ trinh sát báo về, qua rà soát thông tin tại khu vực nhà Mỹ được người dân cho hay, Hồng nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé là con riêng của Mỹ. Mỹ cũng cho biết, vào ngày con gái tử vong, Mỹ ra ngoài sau khi sử dụng ma túy cùng Hồng và một đối tượng tên Điền. Khi về tới nhà, thấy con đã chết, Mỹ hỏi thì Hồng nói cháu bé bị sốt, gã đã vắt chanh vào miệng nhằm "hạ nhiệt" nhưng lại dẫn tới việc cháu tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay sau đó, Hồng và Điền được mời đến cơ quan công an làm việc. Hồng lấy cớ còn "say đá" nên không hợp tác với cán bộ điều tra. Được sự động viên, đối tượng Điền khai, tối 2/11, Hồng, Mỹ và Điền tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi "phê thuốc" tỉnh dậy đã là 21h30, Hồng kêu Mỹ mang điện thoại đi sạc ở nhà hàng xóm. Khi Mỹ đi khỏi nhà, cháu bé đang ngủ trên võng, thức dậy khóc thét. Lúc này, Hồng bực tức lấy bình nước, dùng tay trái bứt núm cao su ra ném bỏ, rồi bóp miệng bé đổ nước vào miệng. (Hiện trường vụ án - nơi thi thể cháu Kim bị các đối tượng chôn giấu) Lúc này Điền đứng kế bên nhìn thấy nên đã xô Hồng ra và nói: "Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy?". Hồng trả lời: "Khóc hoài". Thấy bé đã nằm bất động, Hồng bế bỏ xuống sàn nhà và lấy cái áo khô để thay cho nạn nhân. Còn Điền chạy đi gọi Mỹ. Trong lúc đó, Hồng lấy miếng chanh nặn vào miệng nạn nhân để nói dối Mỹ là do cháu bé bị lên cơn co giật nên nặn chanh vào miệng để tan đờm, sơ cứu nhưng không thành. Hồng và Điền sau khi biết cháu bé đã chết, vội lấy xe đạp bỏ đi. Còn mẹ cháu bé khai, vào tháng 10/2021, bị "say nắng" trước vẻ đẹp của "đứa em xã hội" vừa mới ra tù, nên đã chung sống như vợ chồng với Hồng. Trong thời gian chung sống, mỗi khi thấy cô bé 7 tháng tuổi khóc, Hồng bực tức. Nhiều lần chứng kiến "chồng hờ" hành hạ con gái, nhưng Mỹ không dám phản đối vì sợ Hồng đánh. Cuối tháng 10, cháu bé bị Hồng hất võng làm ngã xuống đất, khiến cánh tay trái sưng phù, có dấu hiệu bị gãy xương, nhưng Hồng không cho đi khám nên bé thường quấy khóc vì đau. Tối 2/11, khi về đến nhà thấy con nằm bất động, Mỹ lấy viên thuốc xông bỏ vào thau nước ấm rồi lấy mền trùm lên cháu bé khoảng 2 phút, biết con đã chết nên Mỹ không xông nữa. Sáng hôm sau, Hồng quay về bàn với Mỹ tìm chỗ vắng vẻ để thiêu cháu bé, nhưng Mỹ không đồng ý. Cả ngày hôm ấy, Hồng theo sát Mỹ và hăm dọa không cho Mỹ đi trình báo công an. Lợi dụng trời tối, không ai qua lại, khoảng 2h ngày 4/11, Hồng và Mỹ để thi thể cháu bé vào ba lô màu đen, rồi chở ra bờ kè công viên 30/4 chôn. Sau đó, Hồng thường xuyên đánh Mỹ và đe dọa sẽ giết nếu dám báo công an. Với tội ác của mình, Hồng đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mức án chung thân. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

