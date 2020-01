Xả súng làm 4 người chết ở Sài Gòn: Do xin chơi ván cuối nhưng chủ sòng không cho

Tối 29/1 (tức mùng 5 Tết), Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai Lê Quốc Tuấn (hay gọi là “Tuấn Khỉ”, SN 1987, ngụ TPHCM, đang làm việc trong nhà tạm giữ Công an quận 11) là người nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 bị thương.

Nghi phạm nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận rằng đầu giờ chiều đi xe SH tới khu vực sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để chơi. Trong quá trình chơi thì Tuấn thua hết tiền. Sau đó, anh ta cầm chiếc xe SH để chơi thì tiếp tục thua.

Lúc này, Tuấn xin chủ sòng bạc cho chơi ván cuối nhưng bị chủ sòng không đồng ý nên anh ta bỏ đi.

Ít phút sau, Tuấn trở lại sòng bạc cùng khẩu súng AK. Mọi người vừa nhìn lên thì Tuấn nổ nhiều phát súng khiến nhiều người nằm la liệt. Một số bỏ chạy cũng bị trúng đạn nằm gục. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH, tiền rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, trinh sát công an phát hiện Tuấn ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12, cách hiện trường khoảng 10 km nên khống chế đưa về trụ sở.

Hiện trường vụ án.

Như đã thông tin, đầu giờ cùng ngày, một vụ nổ súng diễn ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại hiện trường có 4 nạn nhân là nam giới đã tử vong và 1 người bị thương đang được cấp cứu điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, xác định Tuấn là nghi phạm gây án nên truy bắt.

Quá trình xác minh, công an xác định Tuấn là đang làm việc tại nhà tạm giữ của Công an quận 11, TPHCM.

Hình nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên từ trưa mùng 5 tết, Công an TPHCM đã phát đi thông báo đến Công an các quận, huyện trên địa bàn và liên hệ với Công an các tỉnh thành lân cận để đề nghị phối hợp truy bắt.

Tuy nhiên, Công an TPHCM cũng đưa ra thông tin là cần đặc biệt chú ý vì đối tượng có vũ khí nguy hiểm. Theo nhận dạng bằng camera an ninh thì Tuấn mặc quần sọc, áo khoác và tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe SH, có treo khẩu súng AK phía trước.

Sau nhiều giờ truy xét, công an đã bắt giữ Tuấn.

Xem thêm video: Hàng trăm khách hàng bị lừa đảo tour du lịch của công ty Mai Linh Chi