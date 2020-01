Hàng ngàn du khách thập phương nô nức đổ về lễ hội Gò Đống Đa

Lễ hội Gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ảnh: Tuổi Trẻ. Mùa lễ hội năm nay mặc dù thời tiết lạnh nhưng đã có hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung. Ảnh: Vietnamnet. Trên khắp các ngả đường hướng về gò Đống Đa đã đông kín dòng người trẩy hội. Ảnh: Vietnamnet. Lễ hội thu hút đông đảo người dân bất chấp thời tiết lạnh giá chỉ khoảng 12 độ C. Ảnh: Vietnamnet. Để đảm bảo ANTT cho lễ hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa và CATP Hà Nội đã triển khai các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách tham dự...Ảnh: ANTĐ. Tham dự Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, nghe đọc chúc văn tại đài tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Kinhtedothi. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dâng hương tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Kinhtedothi. Chương trình lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian... với sự tham gia của nhiều đoàn tế lễ, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng Nhân dân Thủ đô và các địa phương lân cận. Ảnh: Kinhtedothi. Hình ảnh Vua Quang Trung được tái hiện ngay tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Kinhtedothi. Dù lễ hội diễn ra đúng dịp Bộ Y tế kêu gọi phòng chống virus corona nên rất đông người vừa đeo khẩu trang vừa xem hội. Ảnh: Tuổi Trẻ.Trước mối lo ngại lây nhiễm virus corona, nhiều người dân tham dự lễ hội Gò Đống Đa với chiếc khẩu trang trên mặt. Ảnh: Tuổi Trẻ.Từ người già trẻ đến thanh niên khỏe mạnh đều đeo khẩu trang để ngừa lây nhiễm virus lạ. Ảnh: Tuổi Trẻ. Video "Lễ hội cầu sức khỏe Hải Thượng Lãn Ông". Nguồn: VTC1.

Lễ hội Gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ảnh: Tuổi Trẻ. Mùa lễ hội năm nay mặc dù thời tiết lạnh nhưng đã có hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung. Ảnh: Vietnamnet. Trên khắp các ngả đường hướng về gò Đống Đa đã đông kín dòng người trẩy hội. Ảnh: Vietnamnet. Lễ hội thu hút đông đảo người dân bất chấp thời tiết lạnh giá chỉ khoảng 12 độ C. Ảnh: Vietnamnet. Để đảm bảo ANTT cho lễ hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa và CATP Hà Nội đã triển khai các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách tham dự...Ảnh: ANTĐ. Tham dự Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa , các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, nghe đọc chúc văn tại đài tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Kinhtedothi. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dâng hương tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Kinhtedothi. Chương trình lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian... với sự tham gia của nhiều đoàn tế lễ, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng Nhân dân Thủ đô và các địa phương lân cận. Ảnh: Kinhtedothi. Hình ảnh Vua Quang Trung được tái hiện ngay tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Kinhtedothi. Dù lễ hội diễn ra đúng dịp Bộ Y tế kêu gọi phòng chống virus corona nên rất đông người vừa đeo khẩu trang vừa xem hội. Ảnh: Tuổi Trẻ. Trước mối lo ngại lây nhiễm virus corona, nhiều người dân tham dự lễ hội Gò Đống Đa với chiếc khẩu trang trên mặt. Ảnh: Tuổi Trẻ. Từ người già trẻ đến thanh niên khỏe mạnh đều đeo khẩu trang để ngừa lây nhiễm virus lạ. Ảnh: Tuổi Trẻ. Video " Lễ hội cầu sức khỏe Hải Thượng Lãn Ông". Nguồn: VTC1.