Vứt khẩu trang không đúng nơi quy định có thể bị phạt 7 triệu đồng

Theo đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 624/BYT-MT về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản do Phó chủ tịch Phan Thiên Định ký yêu cầu các sở ban ngành tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân vứt bỏ khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang y tế đúng nơi quy định. Người dân sẽ được hướng dẫn khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế sẽ bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại những nơi công cộng để người dân chấp hành tốt quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, UBND tỉnh cũng đề nghị kiên quyết xử lý, xử phạt. Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ nơi công cộng.Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế góp phần duy trì thành tích đến từ phong trào “Chủ nhật xanh”, đồng thời bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân trong thời điểm nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân đang tăng rất cao vì dịch bệnh Covid-19. Vĩnh Phúc: Xử nghiêm người vứt khẩu trang bừa bãi. (Nguồn: VTC)

Theo đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 624/BYT-MT về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản do Phó chủ tịch Phan Thiên Định ký yêu cầu các sở ban ngành tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân vứt bỏ khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang y tế đúng nơi quy định. Người dân sẽ được hướng dẫn khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế sẽ bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại những nơi công cộng để người dân chấp hành tốt quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, UBND tỉnh cũng đề nghị kiên quyết xử lý, xử phạt. Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ nơi công cộng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt , thải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế góp phần duy trì thành tích đến từ phong trào “Chủ nhật xanh”, đồng thời bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân trong thời điểm nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân đang tăng rất cao vì dịch bệnh Covid-19. Vĩnh Phúc: Xử nghiêm người vứt khẩu trang bừa bãi. (Nguồn: VTC)