Vướng những sai phạm nào cựu giám đốc SYT Long An bị truy tố?

(Kiến Thức) - Ngày 3/1, Viện KSND tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt cáo trạng, quyết định truy tố ra trước TAND tỉnh Long An để xét xử bị can Lê Thanh Liêm, cựu giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, ngày 14/12/2016, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Lê Thanh Liêm - cựu giám đốc Sở Y tế Long An, để điều tra về việc "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án mà cảnh sát kinh tế đang điều tra có liên quan đến sai phạm trong thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh thuộc công trình Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Theo cáo trạng, ông Liêm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An từ năm 2007 đến 2017. Năm 2014, Sở Y tế được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình tòa nhà bốn cơ quan (Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).