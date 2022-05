Vụ Việt Á: Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk do có hành vi sai phạm trong việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Ông Trịnh Quang Trí bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC Đắk Lắk .

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có các bị can: ông Đặng Minh Tuyết - Phó Trưởng khoa xét nghiệm (CDC); ông Trần Thanh Mỹ - Trưởng phòng Tài chính – kế toán (CDC), bà Trần Thị Nguyên Hằng - nhân viên khoa Xét nghiệm (CDC); bà Trần Thị Mai Anh - nhân viên khoa Dược (CDC); Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á.

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện bắt tạm giam để điều tra đối với 3 người gồm: ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng.

Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại trụ sở CDC Đắk Lắk để khám xét nơi làm việc của ông Trịnh Quang Trí cùng 4 thuộc cấp.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021 CDC Đắk Lắk triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn tỉnh nên đã tạm ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và nhận được 87.497 kit xét nghiệm

Để thực hiện thanh toán một phần tiền vật tư, sinh phẩm đã tạm ứng, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, với tổng giá trị thanh toán hơn 13 tỷ đồng rồi thực hiện việc thanh toán kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á và 1 số công ty khác với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền thanh toán, Công ty Việt Á đã chuyển vào tài khoản của bà Đinh Lê Lê Na trên 3 tỷ đồng để chi hoa hồng cho những người nói trên tại CDC Đắk Lắk.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố: