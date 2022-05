Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 thuộc cấp nhận lót tay từ Việt Á

Thanh tra tỉnh Hà Giang mới đây đã có kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 và việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh kit test liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á ở địa phương này.



Đáng chú ý, kết luận nêu rõ, làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang, thanh tra tỉnh này kết luận có việc lãnh đạo và cán bộ trung tâm này nhận tiền "hoa hồng" từ Công ty Việt Á.

Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tặng 5.003 kit tách chiết tay, trị giá 210.126.000 đồng, đơn vị đã tiếp nhận, nhập kho và xuất sử dụng toàn bộ số kit trên phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty Việt Á khai đã chi "hoa hồng" cho các đối tác lên tới 800 tỷ đồng.

Qua làm việc với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 thuộc cấp là Phan Thị Nga - Trưởng khoa xét nghiệm và Tô Minh Huệ - kế toán trưởng thừa nhận đã nhận tổng số tiền 770 triệu đồng từ Việt Á. Toàn bộ số tiền trên Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vào ngày 6/4/2022.

Việc 3 cá nhân nêu trên nhận tiền của Công ty Việt Á là đơn vị tham gia thực hiện 4 gói thầu cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là trái quy định, vi phạm Khoản 1, Điều 89 Luật Đấu thầu 2013.

Công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ toàn bộ số tiền 770 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ.

Cơ quan thanh tra xác định việc các cá nhân tại CDC tỉnh Hà Giang nhận tiền của Công ty Việt Á - đơn vị tham gia thực hiện bốn gói thầu cung cấp hàng hóa - là trái quy định, vi phạm Khoản 1, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trên địa bàn tỉnh Hà Giang, qua kiểm tra, xác minh tại các đơn vị và theo báo cáo của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang không có Văn phòng đại diện kinh doanh các sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Công ty không thực hiện việc cung ứng, kinh doanh các sản phẩm kit test nhanh xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2.

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm kit test dùng cho hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và có ứng trước sản phẩm cho 2 đơn vị.

Thanh tra tỉnh Hà Giang xác định CDC của tỉnh Hà Giang đã ứng trước hơn 77.000 test của Công ty Việt Á và ứng 22.900 test nhanh của Công ty TNHH liên hợp Dược Hà Giang để phục vụ công tác xét nghiệm. Sau đó, các đơn vị thực hiện đấu thầu để hoàn trả lại đối tác. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cho rằng việc CDC Hà Giang mở 2 sổ theo dõi nhập, xuất kho vật tư, hóa chất, sinh phẩm là chưa đúng quy định.

Qua kiểm tra các gói thầu, Thanh tra tỉnh Hà Giang nhận thấy CDC của tỉnh ký hợp đồng mua 6000 test của Công ty TNHH liên hợp Dược Hà Giang trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế sổ sách thì toàn bộ số kit test lại được CDC Hà Giang nhập của Công ty Việt Á.

Thanh tra tỉnh Hà Giang xác định CDC tỉnh Hà Giang đã thỏa thuận với Công ty TNHH liên hợp Dược để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ thanh toán các mặt hàng kit test với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Điều này là trái quy định, vi phạm Khoản 1, Điều 13 Luật Kế toán 2015.

Thanh tra tỉnh Hà Giang kiến nghị Sở Tài chính căn cứ mức độ vi phạm, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty TNHH Liên hợp dược Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với việc nhận 770 triệu đồng của nhóm cán bộ CDC tỉnh Hà Giang, thanh tra tỉnh kiến nghị Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ. Do đó, CDC tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan cần thực hiện theo kết luận của Công an tỉnh Hà Giang.

Quá trình thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 tại 6 đơn vị gồm: Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh và Bắc Quang, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của các đơn vị, qua đó đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền lên tới gần 4,6 tỷ đồng. Trong số các vi phạm, một nội dung được đề cập là công tác quản lý, sử dụng nguồn thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 (tại 4 đơn vị thực hiện dịch vụ). Cụ thể, theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2020 đến ngày 31/12/2021 là 23,9 tỷ đồng, trong đó xét nghiệm RT-PCR 15,9 tỷ đồng, test nhanh kháng nguyên 8 tỷ đồng). Tỉnh Hà Giang đã sử dụng 16,8 tỷ đồng để chi mua vật tư y tế phục vụ xét nghiệm, mua sinh phẩm, hóa chất, kit test… và đang còn tồn gần 7,1 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Hà Giang xác định các đơn vị đã thu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như công văn của UBND tỉnh. Tổng số tiền sai phạm là gần 3 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang sai phạm số tiền 297 triệu đồng, bao gồm việc sử dụng test nhanh từ nguồn hỗ trợ, viện trợ để thu phí dịch vụ; xét nghiệm RT-PCR thực hiện mẫu gộp 5, gộp 3 nhưng tính tiền mẫu đơn, thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua. CDC tỉnh Hà Giang sai phạm số tiền 2,4 tỷ đồng, bao gồm việc thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua; thu phí xét nghiệm dịch vụ RT-PCR cao hơn giá quy định. Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên sai phạm số tiền 164 triệu đồng, do thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh đối với bệnh nhân nội trú không đúng quy định. Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang sai phạm số tiền gần 107 triệu đồng, bao gồm việc thực hiện thu phí xét nghiệm test nhanh cao hơn giá mua; thu xét nghiệm RT-PCR đối với bệnh nhân nội trú không đúng quy định. Thanh tra tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

