Vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên 18 năm tù

Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong đại án Việt Á.



Theo đó, ở nhóm 6 bị cáo phạm tội nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị tuyên phạt 18 năm tù; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ bị tuyên 14 năm tù; Nguyễn Huỳnh, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 9 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế 8 năm tù; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) 7 năm tù; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương bị tuyên phạt 13 năm tù.

Các bị cáo tại tòa.

Nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ: Phan Quốc Việ t, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á lĩnh 14 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt 29 năm tù.

Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á 7 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt 15 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương 4 năm tù; Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ 4 năm tù; Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 5 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi: Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty SNB Holdings 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục) 30 tháng tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí: Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ), Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cùng bị tuyên 3 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á 30 tháng tù; Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á 36 tháng tù; Lê Trung Nguyên (nhân viên Công ty Việt Á 30 tháng tù; Ngụy Thị Hậu, phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang 30 tháng tù; Phan Huy Văn (Giám đốc Công ty Dược Phan Anh 36 tháng tù; Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do 36 tháng tù; Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang 5 năm tù; Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC tỉnh Hải Dương 30 tháng tù; Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương 30 tháng tù treo; Tiêu Quốc Cường, cựu kế toán trưởng, cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bình Dương 36 tháng tù; Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương 24 tháng tù treo; Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương 24 tháng tù; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT 30 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án, Công ty VNDAT 26 tháng tù;

Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC tỉnh Nghệ An 2 năm 12 ngày (bằng thời hạn tạm giam); Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng, CDC tỉnh Nghệ An 2 năm 12 ngày (bằng thời hạn tạm giam) Hồ Công Hiếu, nhân viên Công ty Thẩm định giá miền nam, chi nhánh Nghệ An 24 tháng tù treo; Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long 24 tháng tù treo; Tạ Ngọc Chức, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định và Đầu tư Toàn Cầu 20 tháng tù; Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty Thẩm định giá Trung Tín 18 tháng tù.

Tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thành Danh đủ yếu tố để được miễn trách nhiệm hình sự. Theo bản án, ông Danh có nhiều đóng góp trong việc phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương. Dù đến tuổi nghỉ hưu, ông Danh vẫn chống dịch ở tuyến đầu, đồng thời nhiều lần từ chối nhận tiền của Việt Á. Trước đó, VKS cho rằng xét thấy bị cáo Danh không vụ lợi nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho người này.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế, xâm phạm đến uy tín danh dự của các cơ quan tổ chức liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, cho việc huy động các nguồn lực xã hội, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân, làm suy thoái băng hoại đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm mất niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng các hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, đối với mỗi tội danh tương xứng với tính chất mức độ hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị những hành vi đi ngược lại với lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội.

