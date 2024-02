Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu lãnh đạo SCB được kêu gọi đầu thú là ai?

Theo đó, 5 bị cáo hiện đang bị truy nã gồm: Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – SCB; Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Trầm Thích Tồn, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan.

Theo hồ sơ vụ án, 5 người trên đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được các bị can trên đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Nay, Tòa án nhân dân TP HCM thông báo kêu gọi 5 bị cáo trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa và tự bào chữa. Nếu các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như tự bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt.

Ngày 16/2, TAND TP HCM cũng đã có thông báo dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cùng 84 đồng phạm vào ngày 5/3 đến ngày 29/4 tới. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM. 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xử.

Cáo trạng xác định 5 bị can hiện đang bỏ trốn đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.