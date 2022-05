Vụ rơi thang máy khiến 2 người chết ở Hà Nội: Chủ nhà có bị liên đới?

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 25/5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân khiến 2 người tử vong xảy ra ở số nhà 12, ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội). Ngôi nhà này có quy mô 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97m2. Tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định gồm: Pham Quang K. (SN 1984) và Nguyễn Danh Ch. (SN 1995, cùng trú huyện Ba Vì, Hà Nội). Cả 2 nạn nhân đều là nhân viên sửa chữa thang máy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, có thể nói rằng đây là một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi nạn nhân bị thiệt mạng là hai công nhân sửa thang máy. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Cường cho hay, trước tiên cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc sửa chữa nhà và lắp đặt thang máy của chủ nhà có giấy phép hay không, có theo đúng thiết kế hay không để xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trong vụ việc này. Trường hợp việc sửa chữa, lắp đặt thang máy không đúng với thiết kế, việc sửa chữa không có giấy phép theo quy định pháp luật thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Trường hợp việc sửa chữa nhà cửa, lắp đặt, sửa chữa thang máy không vi phạm pháp luật về xây dựng, việc thực hiện đúng thiết kế, có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của đơn vị thi công. Sẽ làm rõ các công nhân này có hợp đồng lao động hay không, việc thực hiện nhiệm vụ có đúng chuyên môn hay không, trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động như người lao động không có chuyên môn, chứng chỉ phù hợp, không được tập huấn, có kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc, không được trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều 295 bộ luật hình sự" - luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, với những người lao động thực hiện các công việc về kĩ thuật, làm việc trong những môi trường có nguy cơ tai nạn cao thì pháp luật đòi hỏi phải có bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn phù hợp, phải được tập huấn để đảm bảo an toàn. Khi nào động thì phải được trang bị các dụng cụ, phương tiện, đồ bảo hộ lao động phù hợp, phải tuân thủ các quy tắc an toàn để giảm thiểu các tai nạn có thể xảy ra.

Trường hợp đơn vị thi công phải người quản lý lao động sử dụng người lao động không có chuyên môn, không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp hoặc không được trang bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động phải không được tập huấn quy tắc an toàn dẫn đến sai sót và tai nạn xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng thì người quản lý, sử dụng lao động sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ 2 thợ sửa chữa thang máy tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Hà Nội: Thang máy nhà dân bị rơi khiến 2 người tử vong